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亞運電競／中華隊《絕地求生M》分組牌第二 順利挺進8強

中央社／ 台北29日電
台灣《絕地求生M》電競代表隊今天在杭州亞運16強賽B組出賽。 圖/CTESA 中華民國電子競技運動協會提供
台灣《絕地求生M》電競代表隊今天在杭州亞運16強賽B組出賽。 圖/CTESA 中華民國電子競技運動協會提供

台灣《絕地求生M》電競代表隊今天在杭州亞運16強賽B組出賽，雖以些微差距落後分組排頭中國、名列分組第2，仍順利搭上晉級8強的列車，明天將與力拼4強決賽入場券。

杭州亞運首次將電競納入比賽項目，中華代表隊表現超亮眼，除快打旋風項目向玉麟摘銀、林立偉鍍銅外，今晚7時《英雄聯盟》中華代表隊也將在金牌戰亮相迎戰韓國，爭取電競隊史第1金，而射擊類型遊戲《絕地求生M》（大會名稱為和平精英）中華隊也沒漏氣，成功躋身8強。

《絕地求生M》今年表定共21隊參賽，預賽分成4組，台灣與斯里蘭卡、澳門與菲律賓同屬B組，中華隊在分組預賽拿下第1，輕鬆晉級16強淘汰賽，接下來則與中國、越南與寮國同組，台灣再以分組第2之姿成功闖關，也如願跨進8強窄門。

8強賽將再分A、B組進行，取分組排名前2的隊伍晉級4強決賽，屆時決賽將直接透過排名決定獎牌誰屬，而目前8強仍有4支隊伍仍未出爐，而中華隊明天上午9時將在8強賽A組出賽，全力爭取決賽門票。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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