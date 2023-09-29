亞運棒球／泰國、寮國資格賽勝出 中華隊首戰對手出爐

杭州亞洲運動會棒球項目中華隊首戰對手出爐！

資格賽由泰國隊、寮國隊出線，10月1日首戰由中華隊與泰國交手；此外，女子壘球順利以預賽第2名晉級超級循環賽，要爭取金牌榮耀。

亞運棒球項目8隊分2組打預賽，中華隊與資格賽第1名球隊、韓國隊和香港隊同在B組，A組為地主中國隊、菲律賓隊、日本隊和資格賽第2名球隊，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。

第1階段資格賽26日到28日舉行，由泰國、寮國及新加坡隊爭取2張晉級正式賽門票。根據資格賽結果，泰國以2勝0敗、第1名之姿晉級正式賽，寮國1勝1敗晉級，中華隊將在10月1日首戰泰國。

另外，台灣女壘隊26日首戰以12比0擊敗新加坡，27日雖被敲再見全壘打，以3比5不敵5連霸衛冕軍日本隊，但昨天再以10比0擊敗香港，以分組第2、帶0勝1敗晉級超級循環賽。

女壘項目晚間台灣超級循環賽首戰，將對戰地主中國，30日交手菲律賓，爭取晉級於10月2日舉行的金牌戰。

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