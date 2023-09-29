亞運／金牌1000美元！ 總領隊蔡家福提議加發激勵獎金

杭州亞運23日開幕，中華代表團前5天賽程已進帳4金、4銀、6銅，昨天適逢亞運「第一百金」得主、「柔道男神」楊勇緯生日，中華代表團團本部昨天由總領隊蔡家福作東，和即將返台的柔道隊一起慶功，蔡家福也宣布加發激勵獎金，讓選手士氣大振。

蔡家福表示，擔任總領隊讓他感到有奧運的氣氛，「尤其是競爭激烈程度，選手要拿獎牌真的不容易。」蔡家福強調，過往推廣全民體育，擔任過全國縣市體育會聯合總會會長，亞運看到選手在場上全力以赴深受感動，「我就提議要發一個即時的激勵獎金，代表中華奧會主席林鴻道與團本部，期許大家能在高強度的比賽奪金。」

根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，亞運金、銀、銅牌得主分別可獲得300萬、150萬和90萬，主流運動田徑、游泳和體操加碼1.5倍；蔡家福代表團本部加發激勵獎金，分別是金牌選手1000元美金、銀牌500元美金與銅牌300元美金，團體選手另計，希望能鼓勵選手持續努力，爭取佳績。

蔡家福笑說：「總領隊的責任，就是一定會準備足夠的獎金。」他期盼中華代表團選手有更多好消息，今天射擊就馬上傳出佳音，女子10公尺空氣手槍奪下團體銅牌，為中華射擊隊獎牌數開張。

晚上游泳「蝶王」王冠閎更要挑戰為我國帶回相隔25年的亞運男子泳將獎牌。

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