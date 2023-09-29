快訊

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

新北醉男「持刀與女友談分手」 太激動！不慎跌倒刀插胸口不治

高鐵失衡？他怨對號車廂上廁所都難 擠到爆「跟印度火車差不多」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運／金牌1000美元！ 總領隊蔡家福提議加發激勵獎金

聯合報／ 亞運採訪團／杭州即時報導
總領隊蔡家福頒發激勵獎金，獲得圍棋金牌的許皓鋐獲得1000美元。 圖／中華代表團提供
總領隊蔡家福頒發激勵獎金，獲得圍棋金牌的許皓鋐獲得1000美元。 圖／中華代表團提供

杭州亞運23日開幕，中華代表團前5天賽程已進帳4金、4銀、6銅，昨天適逢亞運「第一百金」得主、「柔道男神」楊勇緯生日，中華代表團團本部昨天由總領隊蔡家福作東，和即將返台的柔道隊一起慶功，蔡家福也宣布加發激勵獎金，讓選手士氣大振。

蔡家福表示，擔任總領隊讓他感到有奧運的氣氛，「尤其是競爭激烈程度，選手要拿獎牌真的不容易。」蔡家福強調，過往推廣全民體育，擔任過全國縣市體育會聯合總會會長，亞運看到選手在場上全力以赴深受感動，「我就提議要發一個即時的激勵獎金，代表中華奧會主席林鴻道與團本部，期許大家能在高強度的比賽奪金。」

根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，亞運金、銀、銅牌得主分別可獲得300萬、150萬和90萬，主流運動田徑、游泳和體操加碼1.5倍；蔡家福代表團本部加發激勵獎金，分別是金牌選手1000元美金、銀牌500元美金與銅牌300元美金，團體選手另計，希望能鼓勵選手持續努力，爭取佳績。

蔡家福笑說：「總領隊的責任，就是一定會準備足夠的獎金。」他期盼中華代表團選手有更多好消息，今天射擊就馬上傳出佳音，女子10公尺空氣手槍奪下團體銅牌，為中華射擊隊獎牌數開張。

晚上游泳「蝶王」王冠閎更要挑戰為我國帶回相隔25年的亞運男子泳將獎牌。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運／總領隊蔡家福加發激勵獎金 還為楊勇緯慶生

楊勇緯奪中華隊亞運第100金創造歷史 想戴同款帥表要趁早！

亞運柔道／女王感謝男神！連珍羚：楊勇緯是繼續走下去的動力

亞運柔道／楊勇緯摘金 盧秀燕讚台中之光：奪牌激勵金從15萬增至100萬

相關新聞

亞運網球／第5金來了！許育修、莊吉生男雙奪金寫歷史

中華代表團杭州亞運第5面金牌出爐！中華網將許育修／莊吉生今天男雙金牌戰面對印度組合米內尼（Saketh Myneni）／...

亞運羽球／山口茜不適退賽 戴資穎搶下女團8強賽首點

杭州亞運羽球團體賽，我國女團在昨天擊敗香港晉級8強後，今天隨即遭遇強敵日本，在首點賽事也由戴資穎與山口茜上演前球后對決，...

亞運射擊／10公尺手槍女團奪銅 「證件妹」吳佳穎挺進決賽

中華射擊女將們今天在10公尺空氣手槍爭取獎牌，吳佳穎、余艾玟、劉恆妤聯手射下銅牌，這也是我國本屆在射擊的第一面獎牌；吳佳...

亞運游泳／王冠閎預賽第3名晚間拚牌 黃渼茜也晉級決賽

杭州亞運游泳男子200公尺蝶式預賽今天登場，我國「蝶王」王冠閎在日前為了備戰200公尺賽事放棄100公尺賽事後，今天也游...

亞運射擊／吳佳穎擦身獎牌 10公尺空氣手槍第4作收

中華射擊代表隊今天在10公尺空氣手槍先射下一面女團銅牌，「證件妹」吳佳穎晉級10公尺空氣手槍決賽，最終以第4名作收，無緣...

亞運體操／完美落地 鞍馬王子李智凱史無前例2連霸

杭州亞運中華代表團昨天連傳佳音，我國「鞍馬王子」李智凱完成鞍馬二連霸、締造我國體操史新頁，也是亞運體操賽場上鞍馬項目史無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦