亞運射擊／10公尺手槍女團奪銅 「證件妹」吳佳穎挺進決賽
中華射擊女將們今天在10公尺空氣手槍爭取獎牌，吳佳穎、余艾玟、劉恆妤聯手射下銅牌，這也是我國本屆在射擊的第一面獎牌；吳佳穎排名第6，挺進稍後進行的個人賽決賽。
中華隊本屆在射擊尚未開張獎牌，今天在10公尺空氣手槍尋求進帳，資格賽共進行60發射擊，每輪10發，3人成績加總將產生團體賽獎牌，另取前8進入11點30分進行的個人賽決賽。
3位女將以年紀最小的20歲劉恆妤首輪97分最高，第二輪更是100分的完美表現，中華隊的分數穩定維持在前段班，最終3人加總1723分排名第3，僅次於中國大陸1736分、印度1731分。
劉恆妤最後一輪失去準星，開高走低，2槍8分拖累，最終輪93分為她6輪的最差成績，排名從穩定居於晉級線內到排名第14；余艾玟571分排名第19。
吳佳穎6輪成績穩定發揮，取得578分、排名第7進入決賽，有機會為中華隊再進帳獎牌。
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