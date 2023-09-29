聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運羽球／山口茜不適退賽 戴資穎搶下女團8強賽首點
杭州亞運羽球團體賽，我國女團在昨天擊敗香港晉級8強後，今天隨即遭遇強敵日本，在首點賽事也由戴資穎與山口茜上演前球后對決，在第一局戴資穎率先以21：14拿下後，第二局打到5：7時山口茜也宣布因傷退賽，由戴資穎率先搶下第一點。
亞運羽球女團賽事，中華隊在昨天以3：0橫掃香港後，今天8強賽隨即遭遇強敵日本，首點雙方也派出各自王牌戴資穎與山口茜出戰，在首局賽事中戴資穎就掌控住比賽局勢，以21：14先下一城。
第二局換場後，戴資穎雖然一度出現失誤偏多的狀況，不過山口茜在打到7：5時因為身體不適決定退賽，由戴資穎拿下首點，至於是否影響後續單打賽程末前仍是未知。至於第二點我國將由李佳馨／林琬清出戰日本志田千陽／松山奈未。
第三點女單由許玟琪出戰大堀彩；第四點女雙由許雅晴／鄧淳薰對上福島由紀／東野有紗；第五點女單則是由宋碩芸面對仁平菜月。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 圍棋、體操鞍馬再2金！4金3銀5銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 神祕北韓、「新台灣人」阿提諾出賽 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 林立開轟！ 中華隊熱身賽大勝中國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
▪ 李智凱衛冕鞍馬金牌 原來還有機會更高分？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言