亞運羽球／山口茜不適退賽 戴資穎搶下女團8強賽首點

杭州亞運羽球團體賽，我國女團在昨天擊敗香港晉級8強後，今天隨即遭遇強敵日本，在首點賽事也由戴資穎與山口茜上演前球后對決，在第一局戴資穎率先以21：14拿下後，第二局打到5：7時山口茜也宣布因傷退賽，由戴資穎率先搶下第一點。

亞運羽球女團賽事，中華隊在昨天以3：0橫掃香港後，今天8強賽隨即遭遇強敵日本，首點雙方也派出各自王牌戴資穎與山口茜出戰，在首局賽事中戴資穎就掌控住比賽局勢，以21：14先下一城。

第二局換場後，戴資穎雖然一度出現失誤偏多的狀況，不過山口茜在打到7：5時因為身體不適決定退賽，由戴資穎拿下首點，至於是否影響後續單打賽程末前仍是未知。至於第二點我國將由李佳馨／林琬清出戰日本志田千陽／松山奈未。

第三點女單由許玟琪出戰大堀彩；第四點女雙由許雅晴／鄧淳薰對上福島由紀／東野有紗；第五點女單則是由宋碩芸面對仁平菜月。

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