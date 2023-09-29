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亞運籃球／外線失守 男籃輸陸20分
攸關分組龍頭的男籃賽「海峽對決」，昨天晚上吸引上萬球迷湧進杭州亞運新場館奧體中心體育館，中華隊首節雖曾短暫領先，但外線失守下差距一路被地主大陸隊拉開，最終以六十九比八十九吞下分組首敗，明天晚上碰蒙古隊要全力搶勝，爭取分組第二。
大陸昨天三分球卅五投十五中，趙繼偉和杜潤旺合計十六投十一中造成中華隊重傷害，中華隊總教練桑茂森說：「整場球一直強調內線，要把內線保護好，但錯過很多防守籃板，對方也把握住」。
面對七名超過兩公尺長人的大陸，中華隊昨天籃板只以四十七比五十落後，「新台灣人」阿提諾也有廿一分、十一籃板演出，無奈上半場團隊僅拿廿五分，下半場火力才復甦。中華隊當家戰將林庭謙認為，除了對手給的身體強度，昨天也是團隊第一次在那麼大的場地出賽，上半場太緊繃，進攻和防守細節都值得回去檢討、學習。
中華隊今年後場鬧傷兵，林庭謙臨危授命擔負起組織角色，昨天傳出七助攻的他自評表現「不及格」，「這兩場做得不是太好，要檢討再加強，藉由這兩場去學習」。
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