聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運籃球／外線失守 男籃輸陸20分

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
杭州亞運男子籃球昨天中華男籃隊和地主大陸隊對決，形同分組龍頭的8強爭奪戰，中華隊進攻當機、防守多次出現瑕疵，第三節最多陷入23分落後，第四節差距也無法縮小，最終中華隊以69：89吞敗。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運男子籃球昨天中華男籃隊和地主大陸隊對決，形同分組龍頭的8強爭奪戰，中華隊進攻當機、防守多次出現瑕疵，第三節最多陷入23分落後，第四節差距也無法縮小，最終中華隊以69：89吞敗。特派記者季相儒／攝影

攸關分組龍頭的男籃賽「海峽對決」，昨天晚上吸引上萬球迷湧進杭州亞運新場館奧體中心體育館，中華隊首節雖曾短暫領先，但外線失守下差距一路被地主大陸隊拉開，最終以六十九比八十九吞下分組首敗，明天晚上碰蒙古隊要全力搶勝，爭取分組第二。

大陸昨天三分球卅五投十五中，趙繼偉和杜潤旺合計十六投十一中造成中華隊重傷害，中華隊總教練桑茂森說：「整場球一直強調內線，要把內線保護好，但錯過很多防守籃板，對方也把握住」。

面對七名超過兩公尺長人的大陸，中華隊昨天籃板只以四十七比五十落後，「新台灣人」阿提諾也有廿一分、十一籃板演出，無奈上半場團隊僅拿廿五分，下半場火力才復甦。中華隊當家戰將林庭謙認為，除了對手給的身體強度，昨天也是團隊第一次在那麼大的場地出賽，上半場太緊繃，進攻和防守細節都值得回去檢討、學習。

中華隊今年後場鬧傷兵，林庭謙臨危授命擔負起組織角色，昨天傳出七助攻的他自評表現「不及格」，「這兩場做得不是太好，要檢討再加強，藉由這兩場去學習」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運籃球 林庭謙 阿提諾

延伸閱讀

亞運籃球／輸地主20分 曾文鼎：中華隊有進步但不夠好

亞運籃球／最終戰碰蒙古下必勝令 桑茂森點出關鍵

亞運籃球／不敵長城 中華男籃20分差吞敗

亞運籃球／首戰就被吹出場 阿提諾為自己喊冤

相關新聞

亞運體操／完美落地 鞍馬王子李智凱2連霸

杭州亞運中華代表團昨天連傳佳音，我國「鞍馬王子」李智凱完成鞍馬二連霸、締造我國體操史新頁，也是亞運體操賽場上鞍馬項目史無...

亞運體操／李智凱奪金當爸爸生日禮

五年前在雅加達奪下台灣體操史上第一面亞運鞍馬金牌，「鞍馬王子」李智凱昨天頂住壓力，以完美表現獲得十五點五○○分，強勢在杭...

亞運圍棋／許皓鋐爭金路 連過前3強

台灣棋士許皓鋐讓杭州棋院記者室充斥「誰啊？」的納悶聲，昨天擊敗地主柯潔，拿下杭州亞運男子個人圍棋金牌，這是我國在亞運圍棋...

亞運電競／向玉麟戰滿七局惜敗 中華代表團銀包銅

中華代表團在亞運史上的第一面電競獎牌確定成色，「快打旋風五」由向玉麟拿下銀牌，林立偉收下銅牌，兩人奪牌賽後都有相同的期待...

亞運網球／3雙打進金牌戰 女雙金包銀

中華代表團「網」住金牌。我國網球女雙兩路並進，詹詠然／詹皓晴和梁恩碩／李亞軒都殺進金牌戰，確定中華隊包辦金牌和銀牌，男雙...

亞運籃球／外線失守 男籃輸陸20分

攸關分組龍頭的男籃賽「海峽對決」，昨天晚上吸引上萬球迷湧進杭州亞運新場館奧體中心體育館，中華隊首節雖曾短暫領先，但外線失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦