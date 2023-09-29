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亞運電競／向玉麟戰滿七局惜敗 中華代表團銀包銅

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
電競《快打旋風五》，向玉麟（左）獲得銀牌，林立偉（右）銅牌。圖／中華奧會提供
電競《快打旋風五》，向玉麟（左）獲得銀牌，林立偉（右）銅牌。圖／中華奧會提供

中華代表團在亞運史上的第一面電競獎牌確定成色，「快打旋風五」由向玉麟拿下銀牌，林立偉收下銅牌，兩人奪牌賽後都有相同的期待，希望勾起台灣對電競更多的關注。

電競在今年杭州亞運列入正式競賽，敗部決賽先上演「台灣內戰」，向玉麟輸二贏四擊敗林立偉，金牌戰遇南韓金管禹，戰滿七局以三比四惜敗。

向玉麟選擇角色從一開始的露西亞到第二局納許，第五局又換回露西亞，這是團隊擬定的策略。向玉麟指出，他與林立偉這次遇到金管禹時都是輸，金管禹的防守好，距離戰滴水不漏，「所以選擇換角色混淆他，讓他抓不到我們想做的事情，確實有看到效果，只差在我有失誤」。

領取銀牌，向玉麟苦笑怪自己太貪心，拿到銀牌，已跨過一個難關，「但我太貪心了，我就是想要再多一點，所以才會打到四十四歲還在打」。

在電競這條路上，向玉麟說太太絕對是最支持自己的人，「她是我在這世界上最信任的人，希望可以不辜負她的期望，她覺得我在比賽時最帥，平常只是中年大叔，說不定我是因為這樣才想繼續打下去。」他也進一步透露，其實原有念頭，若拿到金牌，就在此畫下句點，多陪太太，如今收穫銀牌，「還要不要繼續下去，且戰且走吧」。

對於當電競選手到何時，向玉麟沒有答案，「我的比賽成績會告訴我。」林立偉則說，自己預計打到六代完就會退，「我現在卅八歲，大概是五到六年，我個人覺得到四十多歲，我還可以為電競出一分力，但可能不是選手」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 向玉麟

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