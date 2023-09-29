亞運圍棋／許皓鋐爭金路 連過前3強
台灣棋士許皓鋐讓杭州棋院記者室充斥「誰啊？」的納悶聲，昨天擊敗地主柯潔，拿下杭州亞運男子個人圍棋金牌，這是我國在亞運圍棋史上第一金，見證歷史誕生。
許皓鋐世界排名第卅五，摘金之旅跨過三大山脈，先是八強擊敗世界排名第二的南韓朴廷桓，四強擊敗排名第一、有「申工智能」之稱的申真諝，金牌戰再撂倒世界第三的柯潔，被譽為含金量超高的一面金牌。
教練林杰漢指出，許皓鋐前面占據上風，但中間開始有優勢心態，而柯潔是很厲害的棋手，中間的走法非常強，許皓鋐一度居於劣勢，但柯潔的錯誤出現，「皓鋐後面有穩住，局面就慢慢追回來，圍棋就是比誰犯錯比較少。」這面金牌到手，林杰漢直呼難得，「我們都非常感動」。
許皓鋐奪金賽後，不僅面對台灣媒體包圍，不少中國大陸媒體在訪完柯潔後仍留在混合採訪區，想要一探這位來自台灣的金牌得主。
許皓鋐說：「非常開心，達成小時候的夢想。」中國媒體進一步追問，柯潔是否為他接觸圍棋以來的偶像，他說：「也不是，只是想打敗世界上最強的棋手，他們就是中韓最強的棋手。」
許皓鋐指出，客觀來說，對方實力仍比自己好，自己贏在心態，「可能比較沒有負擔。」為中華代表團拿下亞運金牌，許皓鋐感受很不同，「代表中華隊得到第一名，和一般世界大賽冠軍還是不一樣」。
亞運前一次納入圍棋已是二○一○年廣州亞運，當時共設男子團體，女子團體和混合雙人三項賽事，三金都由南韓帶走，中華隊拿到一面女團銅牌；圍棋相隔十三年返亞運，許皓鋐為中華代表團進帳一面金牌，寫下史無前例的成績。
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 圍棋、體操鞍馬再2金！4金3銀5銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 神祕北韓、「新台灣人」阿提諾出賽 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 林立開轟！ 中華隊熱身賽大勝中國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
▪ 李智凱衛冕鞍馬金牌 原來還有機會更高分？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言