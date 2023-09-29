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亞運圍棋／許皓鋐爭金路 連過前3強

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
許皓鋐在杭州亞運圍棋男子個人賽摘金。圖／中華奧會提供
許皓鋐在杭州亞運圍棋男子個人賽摘金。圖／中華奧會提供

台灣棋士許皓鋐讓杭州棋院記者室充斥「誰啊？」的納悶聲，昨天擊敗地主柯潔，拿下杭州亞運男子個人圍棋金牌，這是我國在亞運圍棋史上第一金，見證歷史誕生。

許皓鋐世界排名第卅五，摘金之旅跨過三大山脈，先是八強擊敗世界排名第二的南韓朴廷桓，四強擊敗排名第一、有「申工智能」之稱的申真諝，金牌戰再撂倒世界第三的柯潔，被譽為含金量超高的一面金牌。

教練林杰漢指出，許皓鋐前面占據上風，但中間開始有優勢心態，而柯潔是很厲害的棋手，中間的走法非常強，許皓鋐一度居於劣勢，但柯潔的錯誤出現，「皓鋐後面有穩住，局面就慢慢追回來，圍棋就是比誰犯錯比較少。」這面金牌到手，林杰漢直呼難得，「我們都非常感動」。

許皓鋐奪金賽後，不僅面對台灣媒體包圍，不少中國大陸媒體在訪完柯潔後仍留在混合採訪區，想要一探這位來自台灣的金牌得主。

許皓鋐說：「非常開心，達成小時候的夢想。」中國媒體進一步追問，柯潔是否為他接觸圍棋以來的偶像，他說：「也不是，只是想打敗世界上最強的棋手，他們就是中韓最強的棋手。」

許皓鋐指出，客觀來說，對方實力仍比自己好，自己贏在心態，「可能比較沒有負擔。」為中華代表團拿下亞運金牌，許皓鋐感受很不同，「代表中華隊得到第一名，和一般世界大賽冠軍還是不一樣」。

亞運前一次納入圍棋已是二○一○年廣州亞運，當時共設男子團體，女子團體和混合雙人三項賽事，三金都由南韓帶走，中華隊拿到一面女團銅牌；圍棋相隔十三年返亞運，許皓鋐為中華代表團進帳一面金牌，寫下史無前例的成績。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 許皓鋐

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