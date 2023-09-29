亞運體操／李智凱奪金當爸爸生日禮

五年前在雅加達奪下台灣體操史上第一面亞運鞍馬金牌，「鞍馬王子」李智凱昨天頂住壓力，以完美表現獲得十五點五○○分，強勢在杭州亞運完成衛冕，締造新頁後馬上趕往機場，赴比利時挑戰巴黎奧運門票，追逐夢場的腳步一刻也不停歇。

李智凱上月成都世大運以同樣分數完成三連霸，昨天同樣套路獲得相同分數，金牌成色也相同，不同的是亞運層級更高，昨天也是別具意義的日子，李智凱笑說：「今天這個日子真的滿剛好，教師節，也是爸爸的生日，這份禮物（金牌）算是獻給爸爸，也是給孩子一個很重要的禮物，不只是出國征戰，也是告訴他，爸爸做到了」。

去年升格人父，李智凱多了「甜蜜的負擔」，他笑說除了外界和自己給的連霸期待，還有要「賺奶粉錢的壓力」，給予自己更多期許。他透露上場前心情「非常緊張」，甚至一起跳出現一些小失誤，但立刻調整，原本想挑戰的更高難度也在瞬間轉換，最後做出和世大運同樣動作，很開心收穫同樣成色的獎牌。

從雅加達亞運金牌、東京奧運銀牌再到杭州亞運完成連霸，李智凱下一步很明確，就是要到巴黎奧運挑戰再登頒獎台，昨天頒獎典禮一結束，他就和隊友們驅車前往機場飛往比利時，為明天展開的體操世錦賽準備。

李智凱教練林育信提到，體操世錦賽攸關奧運資格，全能決賽進入前八名以及單項決賽冠軍都可獲得巴黎門票，難度雖高，李智凱仍有機會。

林育信表示，李智凱昨天難度六點五套路的鞍馬動作從世大運到亞運，看得出來漸趨成熟，世錦賽也會使用同樣動作，目標先晉級決賽、再搶奧運資格。他說：「這套已經世界最高，世錦賽應該不會再冒險，但到巴黎奧運難度就會再往上疊」。

李智凱的世錦賽賽程十月一日登場，他坦言克服時差會是一大課題，但會努力調整好狀態，「希望順利闖入決賽，拿到奧運資格，這是對自己的期待」。

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