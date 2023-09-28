圖輯／亞運籃球 「兩岸對戰」中華隊20分差吞敗

杭州亞運男子籃球今天中華隊和地主大陸隊對決，形同分組龍頭的8強爭奪戰，戰況卻一面倒，中華隊進攻當機、防守多次出現瑕疵，第三節最多陷入23分落後，第四節差距也無法縮小，最終中華隊以69：89吞敗。 阿提諾禁區強勢攻擊籃框。特派記者季相儒／攝影 中華隊阿巴西反手上籃。特派記者季相儒／攝影 備受矚目的「海峽大戰」安排在杭州亞運新場館奧體中心體育場，可容納1萬8千名觀眾的場館幾乎滿座。特派記者季相儒／攝影 杭州亞運男子籃球今天中華男籃隊和地主大陸隊對決，形同分組龍頭的8強爭奪戰，戰況卻一面倒，中華隊進攻當機、防守多次出現瑕疵，第三節最多陷入23分落後，第四節差距也無法縮小，最終中華隊以69：89吞敗。特派記者季相儒／攝影 第三節地主大陸隊「飛人」張鎮麟的灌籃秀，7分08秒他先從中路飛身灌進2分。特派記者季相儒／攝影

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