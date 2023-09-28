圖輯／亞運籃球 「兩岸對戰」中華隊20分差吞敗
杭州亞運男子籃球今天中華隊和地主大陸隊對決，形同分組龍頭的8強爭奪戰，戰況卻一面倒，中華隊進攻當機、防守多次出現瑕疵，第三節最多陷入23分落後，第四節差距也無法縮小，最終中華隊以69：89吞敗。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 圍棋、體操鞍馬再2金！4金3銀5銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 神祕北韓、「新台灣人」阿提諾出賽 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 林立開轟！ 中華隊熱身賽大勝中國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
▪ 李智凱衛冕鞍馬金牌 原來還有機會更高分？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言