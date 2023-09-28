亞運／29日網球男雙爭冠 電競英雄聯盟力拚首金

杭州亞運中華代表隊明天繼續分頭作戰，台灣網球男雙組合莊吉生與許育修將爭金，而「台灣蝶王」王冠閎也將在男子200公尺蝶式亮相，期盼一舉奪牌，終結長達25年的亞運男泳將獎牌荒。

羽球男、女團明天將各自在8強賽登場，都有硬仗要打，男團將與中國隊交手，而女團對手是上屆冠軍日本隊，台灣一姐戴資穎將與日本名將山口茜在女單第1點上演對決的戲碼。

網球部分，莊吉生與許育修將在男雙金牌戰出戰印度組合邁內尼（Saketh Myneni）與藍庫瑪（Ramanathan Ramkumar），而混雙組合黃琮豪與梁恩碩、許育修與詹皓晴將在4強賽分頭爭奪金牌戰門票，爭取在決賽會師的機會。

游泳賽事進入尾聲，王冠閎明天將在主項200公尺蝶式出賽，期盼能終結自1998年以來男子泳將在亞運的獎牌荒。

電競英雄聯盟代表隊明天將在金牌戰上陣，對決韓國隊，力拚電競在亞運首金。

另外，田徑明天將展開首日賽程，女將余雅倩將在女子鏈球上陣，而楊俊瀚明天也將在晚間男子100公尺預賽亮相。

李智凱鞍馬2連霸 單日進帳2金1銀2銅

杭州亞運中華代表團今天單日進帳2金1銀2銅，其中「鞍馬王子」李智凱順利完成鞍馬2連霸，許皓鋐奪得圍棋隊史首金，目前累計4金4銀6銅。

東京奧運鞍馬銀牌得主李智凱今天在鞍馬決賽上陣，再次完美落地，以15.500分完成鞍馬2連霸，而隊友蕭佑然以15.066名列第4，與獎牌擦身而過。

世界排名第35的圍棋好手許皓鋐這次亞運一路過關斬將、擊敗世界前3好手，包括金牌戰扳倒中國名將柯潔，奪得台灣史上首面亞運圍棋金牌，為台灣圍棋史上寫下輝煌的一頁。

網球代表隊今天單日5戰全勝，包括「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴、李亞軒與梁恩碩分頭闖進女雙冠軍戰，確定女雙「金包銀」，而莊吉生與許育修躋身男雙冠軍戰，距離冠軍只差1勝。

至於2組網球混雙組合詹皓晴與許育修、黃琮豪與梁恩碩，分頭通過8強考驗，挺進4強。

電競快打旋風5部分，好手向玉麟金牌戰不敵韓國好手金管禹，拿下銀牌，另名好手林立偉以銅牌作收。

另外，跆拳道選手李孟恩今天男子跆拳道80公斤級以上8強賽，淘汰上屆金牌烏茲別克好手拉夫洛維奇（Nikita Rafalovich），可惜4強賽不敵世錦賽銅牌、伊朗選手沙里米（Arian Salimi），拿下銅牌，結束首次亞運之旅，跆拳道代表隊中斷連續7屆都有金牌進帳紀錄，對打項目累計2銀1銅，亞運首度以0金作收。

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