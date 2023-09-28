快訊

黃曙光指有立委阻撓潛艦國造 馬文君：影射殺傷力最強

亞運／29日網球男雙爭冠 電競英雄聯盟力拚首金

中央社／ 杭州28日電
莊吉生(左)與許育修晉級亞運網球男雙決賽。 中華奧會提供
莊吉生(左)與許育修晉級亞運網球男雙決賽。 中華奧會提供

杭州亞運中華代表隊明天繼續分頭作戰，台灣網球男雙組合莊吉生與許育修將爭金，而「台灣蝶王」王冠閎也將在男子200公尺蝶式亮相，期盼一舉奪牌，終結長達25年的亞運男泳將獎牌荒。

羽球男、女團明天將各自在8強賽登場，都有硬仗要打，男團將與中國隊交手，而女團對手是上屆冠軍日本隊，台灣一姐戴資穎將與日本名將山口茜在女單第1點上演對決的戲碼。

網球部分，莊吉生與許育修將在男雙金牌戰出戰印度組合邁內尼（Saketh Myneni）與藍庫瑪（Ramanathan Ramkumar），而混雙組合黃琮豪與梁恩碩、許育修與詹皓晴將在4強賽分頭爭奪金牌戰門票，爭取在決賽會師的機會。

游泳賽事進入尾聲，王冠閎明天將在主項200公尺蝶式出賽，期盼能終結自1998年以來男子泳將在亞運的獎牌荒。

電競英雄聯盟代表隊明天將在金牌戰上陣，對決韓國隊，力拚電競在亞運首金。

另外，田徑明天將展開首日賽程，女將余雅倩將在女子鏈球上陣，而楊俊瀚明天也將在晚間男子100公尺預賽亮相。

李智凱鞍馬2連霸 單日進帳2金1銀2銅

杭州亞運中華代表團今天單日進帳2金1銀2銅，其中「鞍馬王子」李智凱順利完成鞍馬2連霸，許皓鋐奪得圍棋隊史首金，目前累計4金4銀6銅。

東京奧運鞍馬銀牌得主李智凱今天在鞍馬決賽上陣，再次完美落地，以15.500分完成鞍馬2連霸，而隊友蕭佑然以15.066名列第4，與獎牌擦身而過。

世界排名第35的圍棋好手許皓鋐這次亞運一路過關斬將、擊敗世界前3好手，包括金牌戰扳倒中國名將柯潔，奪得台灣史上首面亞運圍棋金牌，為台灣圍棋史上寫下輝煌的一頁。

網球代表隊今天單日5戰全勝，包括「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴、李亞軒與梁恩碩分頭闖進女雙冠軍戰，確定女雙「金包銀」，而莊吉生與許育修躋身男雙冠軍戰，距離冠軍只差1勝。

至於2組網球混雙組合詹皓晴與許育修、黃琮豪與梁恩碩，分頭通過8強考驗，挺進4強。

電競快打旋風5部分，好手向玉麟金牌戰不敵韓國好手金管禹，拿下銀牌，另名好手林立偉以銅牌作收。

另外，跆拳道選手李孟恩今天男子跆拳道80公斤級以上8強賽，淘汰上屆金牌烏茲別克好手拉夫洛維奇（Nikita Rafalovich），可惜4強賽不敵世錦賽銅牌、伊朗選手沙里米（Arian Salimi），拿下銅牌，結束首次亞運之旅，跆拳道代表隊中斷連續7屆都有金牌進帳紀錄，對打項目累計2銀1銅，亞運首度以0金作收。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運網球／許育修、莊吉生闖金牌戰 互讚對方才是「大腿」

亞運網球／許育修、莊吉生大逆轉進金牌戰 創男雙新紀錄

亞運游泳／王冠閎、王星皓攜手出擊 400混接力晉級決賽

亞運游泳／「蝶王」出發前兩天發高燒 不影響王冠閎爭獎牌

相關新聞

亞運圍棋／神手許皓鋐奪史上首金 師透露：圍棋圈都知道的天才兒童

杭州亞運今日傳出捷報，台灣九段棋士許皓鋐在本屆杭州亞運圍棋男子個人賽中一路過關斬將，今天先在4強賽力克韓國強敵申真諝，接...

亞運體操／鞍馬連霸成功！李智凱奪金翻出空前紀錄

上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天扛著壓力，「完美落地」後開心比出大愛心，...

亞運電競／拚滿7盤銀恨…向玉麟《快打旋風》惜敗南韓

中華隊電競好手「GamerBee」向玉麟在杭州亞運電競先擊敗自家人，挺進勝部冠軍戰爭金，與南韓選手金管禹拚戰到第七盤，向...

亞運圍棋／AI時代棋士 22歲許皓鋐希望自己像「棋靈王」

回顧2022年的台灣職業圍棋，恐怕很難找到比「許皓鋐」3個字更合適的註腳。在國內不限性別、年齡的9大職業頭銜賽事中，22歲的職業9段棋士許皓鋐獨攬了8座冠軍，同時以新台幣850萬元的比賽總獎金，傲視全

亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪下歷史性金牌純度超高

中華代表團在杭州亞運寫下新頁，台灣棋士許皓鋐從8強賽、4強賽到金牌戰，連斬世界排名前3，拿下圍棋男子個人金牌，這是我國在...

亞運體操／奪金完趕飛機 李智凱還有世錦賽新任務

剛完成杭州亞運鞍馬連霸任務，「鞍馬王子」李智凱馬上要迎接新挑戰，他和隊友們今晚馬上要飛往比利時，到世錦賽挑戰巴黎奧運門票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦