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亞運跆拳道／多次國際賽一輪遊 李孟恩摘銅證明自己

中央社／ 杭州28日電
李孟恩。 中華奧會提供
李孟恩。 中華奧會提供

頂著2018年青奧跆拳道銀牌光環的李孟恩，在轉戰成人組後一度不適應，常常國際賽一輪遊，後來在旁人鼓勵下，李孟恩總算在杭州亞運摘銅證明自己，讓他直呼，一切努力都值得。

身高190公分的李孟恩國小曾是籃球校隊，也練過鉛球，後來因改練跆拳道後，多次在全中運稱霸，他在2018年那年奪得青奧銀牌，但他跆拳道之路卻並非一路順遂。

李孟恩升上成人組後，青少年和成人組強度落差，讓他一度難以適應，緊張的情緒讓他在比賽中綁手綁腳，他接受中央社記者訪問時表示：「那時候很容易緊張，常常第1場就輸了， 每次大比賽都沒有把握好。」

李孟恩透露，後來滿多教練鼓勵他，告訴他現在拚還來得及，一席話讓他醒悟，去年在亞洲跆拳道錦標賽拿下銅牌，讓外界看到他的轉變。

不過，李孟恩今年初參加國際賽手肘受傷，也因此錯過參加成都世大運機會，教練廖家興表示，李孟恩未因此氣餒，反而更加努力，備戰亞運。

李孟恩首度參加亞運，在男子80公斤級以上8強賽爆冷頭號種子、上屆亞運金牌烏茲別克好手拉夫洛維奇，回憶起當下，他透露，當時很緊張，因為身體過度緊繃，「踢了一下，很快就沒力，原本覺得不太可能會贏。」

李孟恩決定放開來打後，反而收到不錯成效，順利挺進4強賽，最終不敵世錦賽銅牌、伊朗選手沙里米（Arian Salimi），以銅牌作收，成為繼1994年亞運吳保益銅牌後，史上第2位在重量級奪牌的男子選手。

儘管對自己在4強賽表現不滿意，但能帶回銅牌，讓他很開心，「這次最大目標已經達成，一切努力都值得了」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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