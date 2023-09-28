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亞運圍棋／許皓鋐奪台灣圍棋亞運史上首金 父親感動又開心

中央社／ 新竹縣28日電
國中時的許皓鋐（左）與父親許根弦。 報系資料照
國中時的許皓鋐（左）與父親許根弦。 報系資料照

杭州亞運今天進行男子個人圍棋金牌戰，台灣棋手許皓鋐擊敗中國選手柯潔，奪下台灣史上首面亞運圍棋金牌，許皓鋐的父親許根弦說，感動又開心。

許皓鋐先在4強賽力克韓國強敵申真諝，金牌戰對上中國好手柯潔，柯潔一度占優勢，反而太早放鬆，讓許皓鋐逆轉勝奪下金牌，而這面金牌是台灣亞運圍棋史上第1面金牌。

許皓鋐的父親許根弦今天晚間接受中央社記者電訪表示，許皓鋐受哥哥影響喜歡上圍棋，從讀幼兒園中班時開始學習，從小在圍棋上表現很有天賦，也很有興趣。

許根弦說，許皓鋐在8年級以後申請在家自學，並到台北的棋院學習，每天清晨就出門，通車通了6年，展現熱枕與毅力。

他指出，許皓鋐在國小1年級時就有業餘5段的棋力，在國小5年級就晉升為業餘圍棋7段，11歲時成為國手，12歲為職業棋士，去年晉升為職業9段，一路上努力不懈。

許根弦表示，許皓鋐每天練棋超過10小時，生活自律，平時會看棋譜、職業棋士比賽提升實力，他很開心看到許皓鋐獲得好成績、達成追求的目標。

許根弦說，家人以鼓勵關愛的方式讓許皓鋐勇敢學習，許皓鋐也盼未來持續為台灣爭光，並在台灣推廣圍棋，讓更多人喜歡、愛上圍棋。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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