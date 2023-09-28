亞運高球／王偉軒強忍喪母痛完成約定 首輪69桿排26
杭州亞運高爾夫今天進行首回合賽事，男子好手王偉軒強忍喪母之痛參賽繳出69桿暫並列第26，就是為了要完成和媽媽的約定。
今年亞運高爾夫項目首度開放職業選手參賽，男子組尤其競爭激烈，韓國更是精銳盡出，包括首日暫居第一、業餘世界排名第50名的張裕彬，以及生涯3座美巡賽冠軍還拿過2020年美國名人賽冠軍的職業名將任成宰都參賽。
中華隊則是派出王偉軒、洪健堯、葉昱辰、蘇晉弘等4名職業球員參賽。其中王偉軒原本不參加亞運，但因為和當時病重的媽媽約定要完成亞運夢，才轉念決定為國出征。
教練宋定衡在接受中央社訪問時說：「一開始王偉軒並沒有接受徵召，後來我跟他的媽媽聯繫，他媽媽說偉軒當然要打，結果9月初偉軒媽媽就過世，而王偉軒也毅然決然履行和媽媽的約定參加亞運。」
宋定衡分析：「從球員的桿數來看就知道這座球場難度不算太高，基本上球道很寬，長桿的準確度相對沒這麼重要，但是攻果嶺的那一桿和推桿就是決定勝負的關鍵，這裡的果嶺速度確實偏慢，職業球員們還需要一點時間適應。」
宋定衡評估，由於男生競爭相當激烈，團體賽要奪牌至少4天總和要低於標準50桿才有機會。
高爾夫男子組首日賽事結束，以洪健堯的65桿、並列第9表現最佳，而團體成績則暫居第8。
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