亞運圍棋／AI時代棋士 21歲許皓鋐希望自己像「棋靈王」

回顧2022年的台灣職業圍棋，恐怕很難找到比「許皓鋐」3個字更合適的註腳。在國內不限性別、年齡的9大職業頭銜賽事中，21歲的職業9段棋士許皓鋐獨攬了8座冠軍，同時以新台幣850萬元的比賽總獎金，傲視全台職業棋士。

去年底於國手賽決賽擊敗8段棋士陳祈睿之後，許皓鋐為2022年的國內圍棋賽劃下句點，同時也宣告他一人獨霸的時代正式來臨。對此，台灣棋迷紛紛將期望放到許皓鋐身上，期盼他能繼「紅面棋王」周俊勳於2007年奪下LG世界盃後，替台灣抱回睽違超過15年的第2座世界冠軍獎盃。

但接受中央社記者訪問時，許皓鋐表示，他所追求的不只是棋盤上的勝負，更希望像日本知名漫畫「棋靈王」一樣，下出「神乎其技的一手」。

圍棋之路

5歲一頭栽進黑白相爭的世界後，許皓鋐迅速展現過人天賦，12歲即正式開啟職業生涯，並於國二那一年加入海峰棋院精銳隊，全力投身職業棋士訓練。

被問及一路走來的得與失，許皓鋐表示，自己偶爾也會設想，如果能與其他台灣學生一樣，體驗更多校園生活，人生或許會更精采豐富；不過，如果能夠重新選擇，他還是會選擇圍棋。

許皓鋐坦承，一路走來雖然看似順遂，卻在2017年無緣棋王賽循環圈後，一度萌生回歸校園讀書的念頭。

他說，當時從杭州訓練回來，下半年幾個比賽都沒下好，「努力2年了，卻一直沒有突破性的成績，加上那盤棋原先局面還不錯，可是突然一手下錯，直接輸掉，那時下完心態有點崩掉」。

但慘痛的失敗反而讓許皓鋐徹底釋放壓力，在之後的中環碁聖賽放手一搏，拿下職業生涯第1座頭銜。此後，許皓鋐漸漸步上軌道，頭銜數逐年增加，直到去年締造史無前例的8冠王。

看著許皓鋐一路以來的成長，海峰棋院精銳隊總教練周俊勳表示，許皓鋐的棋風可以用「全面」來形容，不同於早前棋士常有鮮明的個人風格，許皓鋐能應對不同局勢，使對手很難針對特定弱點做出攻擊。

AI時代的棋士

42歲的周俊勳說，許皓鋐的棋風一方面受益於海峰精銳隊的訓練，一方面也與AI技術的引進脫離不了關係。

2016年，人工智慧圍棋軟體AlphaGo對上韓國世界冠軍李世乭，取得了壓倒性的勝利。之後，AI開始被廣泛運用在職業棋士的訓練中，並改寫許多長期以來被視為理所當然的圍棋常識。

談到AI帶來的衝擊，周俊勳表示，學棋越久的職業棋士越是痛苦，因為他們必須將過去所學徹底忘掉、重新學棋。「就好像愛因斯坦今天還活著，卻突然被入侵地球的外星人告知，他的相對論全是錯的。」

但對許皓鋐這一輩的年輕棋士來說，AI可以成為一個有力工具，幫助棋士發展各自棋風。

許皓鋐說，在AI的時代下棋，並不意謂棋士必須向AI磕頭，而是「看人類能在機器的輔助下走多遠」，並「欣然接受人類作為血肉之軀仍力有未逮之處。」

台灣圍棋困境

在周俊勳眼中，許皓鋐是當今台灣棋界十分難能可貴的一塊寶。不光是因為許皓鋐集過人的天賦與努力於一身，更重要的是，他在許皓鋐身上看到一股強烈的使命感。

周俊勳受訪時說，「許皓鋐很難得的一點是，他並不滿足於這些頭銜的個人成就，他知道自己也同時代表了台灣。他知道台灣之外還有更大的世界，這樣的認知與視野，讓他可以爬到更高的位置」。

在海峰棋院去年底舉辦的六合一年度聯合頒獎典禮上，許皓鋐宣布，將自8座冠軍獎金各捐出10萬元贊助新人王比賽，為培養國內新銳棋士盡一份心力。

周俊勳表示，台灣圍棋界正面臨諸多挑戰，因少子化之故，下棋的人越來越少，使國內賽事的競爭程度不如中、日、韓等強國。而現代社會步調快速，圍棋競賽相較其他運動賽事更為靜態、漫長且難懂，也讓推廣圍棋更為不易。

種種因素相加，導致僅有少數的頂尖職業棋士能夠完全依靠比賽獎金維生。

2022年國內所有職業圍棋賽事的總獎金額約為2276萬元，僅略高於職業籃球隊新竹街口攻城獅12名本土球員的2021年總薪資。

根據台灣棋院統計，2021年全台職業棋士人數有108人。然而，培生文教基金會、海峰棋院董事長林文伯指出，該年僅有5位職業棋士的年度比賽總獎金高於100萬，5位落在50萬至100萬之間，另有10位則僅約20萬。

面對國內圍棋的諸多困境，許皓鋐表示，他現階段能做的，就是贏下國際比賽並讓更多人注意到台灣圍棋，不只是棋迷們引頸期盼的世界賽，也包括今年9月的杭州亞運。

「作為職業圍棋棋士，我們很難得有機會可以代表自己國家出賽」，許皓鋐眼中滿是期待。

許皓鋐說，他會讓他所下的棋代替自己說話，並透過勝利「讓世界看見台灣」。

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