亞運電競／向玉麟逆轉勝自家人林立偉 快打旋風爭金

台灣電競好手向玉麟今天在杭州亞運電競快打旋風項目敗部決賽，以輸2局再連贏4局的4比2逆轉擊敗自家人林立偉，順利搶下稍晚和韓國選手金管禹爭金的機會，而落敗的林立偉則收下1面銅牌。

商品推薦

udn討論區