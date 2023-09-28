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亞運電競／向玉麟逆轉勝自家人林立偉 快打旋風爭金

中央社／ 台北28日電
向玉麟。 CTESA 中華民國電子競技運動協會
向玉麟。 CTESA 中華民國電子競技運動協會

台灣電競好手向玉麟今天在杭州亞運電競快打旋風項目敗部決賽，以輸2局再連贏4局的4比2逆轉擊敗自家人林立偉，順利搶下稍晚和韓國選手金管禹爭金的機會，而落敗的林立偉則收下1面銅牌。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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