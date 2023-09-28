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亞運圍棋／許皓鋐逆勢摘金 專家分析柯潔佔優時太早放鬆

中央社／ 台北28日電
柯潔（左）和許皓鈜。 新華社
柯潔（左）和許皓鈜。 新華社

杭州亞運今天進行圍棋金牌戰，台灣棋手許皓鋐擊敗中國的柯潔替代表隊再添1金。海峰棋院職業6段棋士周平強分析：「柯潔一度占優勢反而太早放鬆，才讓許皓鋐逆轉勝。」

台灣好手許皓鋐今天一日兩戰，先在4強力克韓國名將申真諝，金牌戰又對上中國好手柯潔，許皓鋐1日兩勝替台灣帶回杭州亞運的第4面金牌。

周平強在接受中央社訪問時說道：「看得出來2人對於彼此的佈局套路都有些研究，所以開局雙方出棋的節奏都非常快，比賽前段柯潔有些失誤，讓許皓鋐佔到優勢，當時AI分析許皓鋐有很高的贏面。」

不過柯潔畢竟也是世界名將，周平強說：「他（柯潔）在局面絕對不利的情況下，把棋面刻意弄亂，也順利激怒了許皓鋐，讓許皓鋐一直殺反而有點衝過頭，此時透過AI計算柯潔的勝率其實已經高達98%。」

周平強分析：「柯潔在取得優勢之後，似乎有一段時間覺得勝券在握，原本他出棋的時間都掌握的非常好，但到了最後關頭他一次長考把時間都用完了，而且最後出的棋也不好，才讓許皓鋐又找到機會反敗為勝。」

周平強坦言：「這場比賽確實高潮迭起，雙方都互有掌握過一段優勢，但最後關頭許皓鋐穩住心情和節奏，掌握逆轉的最佳契機。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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