亞運高爾夫／首輪開打小將黃亭瑄暫列女子第7 女團第6
杭州亞運高爾夫項目今天進行首日賽事，業餘小將黃亭瑄繳出68桿暫時並列第7，僅落後領先者3桿，而中華女團則是暫列第6。
杭州亞運是首度開放職業選手參加高爾夫項目，而且賽制也有些變化。以往亞運賽事都不設淘汰線，但今年前2回合結束後，男子個人取前40名、女子個人取前28名晉級後2回合；而團體賽事部分則是取男子前10名、女子前7名晉級，團體成績則是選同一國家當日最佳的前2名球員成績加總。
18歲的業餘小將黃亭瑄，今年經過4場職業大賽的洗禮後，球風更加穩健。今天全場抓下6個博蒂、吞2次柏忌繳出68桿，是台灣3女將中表現最佳的。
頂著「美巡賽一姐」頭銜參賽的錢珮芸則繳出71桿、暫並列第17名。錢珮芸在接受中央社訪問時說：「這裡的果嶺速度確實很慢，跟我在美巡賽的場地差蠻多的，所以今天賽後我加練2個小時推桿，希望能快點掌握住果嶺特性。」
錢珮芸也特別感謝這次體育署所設立的選手中繼站，提供她們這兩天都有溫熱的早餐可以吃。錢珮芸透露：「由於比賽都很早開打，所以我們都清晨4時多就要從選手村出發，基本上都還沒有早餐可以吃，比賽前都是要餓著肚子練球，但這2天終於有熱食和湯可以喝，真的太幸福了。」
日本女子高爾夫巡迴賽（JLPGA）本週正好進行年度4大賽之一的日本女子公開賽，但蔡佩穎放棄職業賽場，就為了和錢珮芸一圓國手夢。
錢珮芸說：「這是我第一次參加亞運，算是彌補業餘時期的遺憾，看到很多國家隊的球員一起拚戰，感覺真的很感動，和我在職業賽場單打獨鬥的感覺差很大。」
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