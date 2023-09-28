快訊

亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪歷史性奪下金牌純度超高

亞運高爾夫／首輪開打小將黃亭瑄暫列女子第7 女團第6

中央社／ 台北28日電
黃亭瑄。(資料照)台新銀行／提供
黃亭瑄。(資料照)台新銀行／提供

杭州亞運高爾夫項目今天進行首日賽事，業餘小將黃亭瑄繳出68桿暫時並列第7，僅落後領先者3桿，而中華女團則是暫列第6。

杭州亞運是首度開放職業選手參加高爾夫項目，而且賽制也有些變化。以往亞運賽事都不設淘汰線，但今年前2回合結束後，男子個人取前40名、女子個人取前28名晉級後2回合；而團體賽事部分則是取男子前10名、女子前7名晉級，團體成績則是選同一國家當日最佳的前2名球員成績加總。

18歲的業餘小將黃亭瑄，今年經過4場職業大賽的洗禮後，球風更加穩健。今天全場抓下6個博蒂、吞2次柏忌繳出68桿，是台灣3女將中表現最佳的。

頂著「美巡賽一姐」頭銜參賽的錢珮芸則繳出71桿、暫並列第17名。錢珮芸在接受中央社訪問時說：「這裡的果嶺速度確實很慢，跟我在美巡賽的場地差蠻多的，所以今天賽後我加練2個小時推桿，希望能快點掌握住果嶺特性。」

錢珮芸也特別感謝這次體育署所設立的選手中繼站，提供她們這兩天都有溫熱的早餐可以吃。錢珮芸透露：「由於比賽都很早開打，所以我們都清晨4時多就要從選手村出發，基本上都還沒有早餐可以吃，比賽前都是要餓著肚子練球，但這2天終於有熱食和湯可以喝，真的太幸福了。」

日本女子高爾夫巡迴賽（JLPGA）本週正好進行年度4大賽之一的日本女子公開賽，但蔡佩穎放棄職業賽場，就為了和錢珮芸一圓國手夢。

錢珮芸說：「這是我第一次參加亞運，算是彌補業餘時期的遺憾，看到很多國家隊的球員一起拚戰，感覺真的很感動，和我在職業賽場單打獨鬥的感覺差很大。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

全國警查地下匯兌及博奕 荷官24小時不間斷、亞運男籃成投注標的

亞運電競／《英雄聯盟》中華隊2-0擊敗越南勇闖金牌戰！

亞運圍棋／南韓申真諝爆冷不敵許皓鋐 陸網諷：二等兵出列

亞運網球／女雙「金包銀」 詹詠然：中華隊是最大贏家

相關新聞

亞運體操／鞍馬連霸成功！李智凱奪金翻出空前紀錄

上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天扛著壓力，「完美落地」後開心比出大愛心，...

亞運電競／《英雄聯盟》也闖金牌戰 明與強敵南韓爭金

杭州亞運電子競技賽事，我國在《快打旋風5》確定至少銀包銅後，今天《英雄聯盟》也傳來捷報，我國代表隊在4強賽以2：0擊敗越...

亞運網球／女雙「金包銀」 詹詠然：中華隊是最大贏家

中華隊確定在杭州亞運網球包辦女雙金牌和銀牌，詹詠然／詹皓晴、梁恩碩／李亞軒兩組人馬都殺進金牌戰，亞運五朝女將詹詠然直呼：...

亞運網球／許育修、莊吉生闖金牌戰 互讚對方才是「大腿」

我國網球男雙組合許育修／莊吉生今天上演逆轉勝，相差10歲的組合，闖進杭州亞運網球男雙金牌戰，兩人賽後互相誇讚彼此，許育修...

亞運網球／梁恩碩頂腰傷進女雙金牌戰 感謝「軒姐」滿場cover

雅加達亞運網球女單銅牌得主梁恩碩，今天頂著腰傷，與夥伴李亞軒完成3盤大戰，克服對手先出現2個賽末點的危機，以6：2、4：...

亞運跆拳道／李孟恩4強止步摘銅 跆拳道隊首次0金收場

杭州亞運跆拳道男子80公斤級賽事，我國好手李孟恩在8強賽爆冷擊敗上屆金牌烏茲別克好手拉夫洛維奇後晉級4強，而4強賽則是對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦