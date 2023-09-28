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亞運網球／梁恩碩攜手黃琮豪混雙晉4強 銅牌起跳

中央社／ 台北28日電
梁恩碩（圖）。 中央社
梁恩碩（圖）。 中央社

杭州亞運今天進行網球混雙賽事，中華組合梁恩碩、黃琮豪在8強力拚1小時42分鐘後，以7比5、5比7、10比4擊敗南韓組合韓娜萊、鄭允盛，順利闖進4強，至少銅牌。

梁恩碩今天一日兩戰，先和李亞軒搭檔女雙闖進金牌戰，接著休息不到3小時又和黃琮豪聯手闖進混雙4強，梁恩碩在上屆雅加達亞運獲得個人銅牌。至於混雙另一組8強賽，將由中華的詹皓晴搭許育修迎戰印尼組合。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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