聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運網球／梁恩碩攜手黃琮豪混雙晉4強 銅牌起跳
杭州亞運今天進行網球混雙賽事，中華組合梁恩碩、黃琮豪在8強力拚1小時42分鐘後，以7比5、5比7、10比4擊敗南韓組合韓娜萊、鄭允盛，順利闖進4強，至少銅牌。
梁恩碩今天一日兩戰，先和李亞軒搭檔女雙闖進金牌戰，接著休息不到3小時又和黃琮豪聯手闖進混雙4強，梁恩碩在上屆雅加達亞運獲得個人銅牌。至於混雙另一組8強賽，將由中華的詹皓晴搭許育修迎戰印尼組合。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 圍棋、體操鞍馬再2金！4金3銀5銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 神祕北韓、「新台灣人」阿提諾出賽 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 林立開轟！ 中華隊熱身賽大勝中國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
▪ 射擊李孟遠因遲到被扣2分喊冤 到底怎麼一回事？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言