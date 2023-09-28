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亞運圍棋／南韓申真諝爆冷不敵許皓鋐 陸網諷：二等兵出列

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓選手申真諝（右）。 新華社
南韓選手申真諝（右）。 新華社

杭州亞運男子圍棋4強賽，我國好手許皓鋐以2：0擊敗世界第1的南韓名將申真諝，闖進金牌戰。申真諝也被大陸網友嘲諷，「二等兵申真諝出列」更登上微博熱搜。

申真諝今年8月在應氏盃拿下職業生涯第5座世界冠軍，是當今南韓圍棋界第一人。許皓鋐生涯前3次對戰都落敗，今天獲勝讓中國網友相當驚艷，直呼他是「寶島神人」，同時申真諝被嘲笑無法奪金，準備去當兵。

圍棋自2013年廣州亞運後，再度被納入正式項目，現年22歲的許皓鋐去年拿下8項國內職業賽冠軍，被視為奪牌希望，今天下午3點對決世界排名第3的地主名將柯潔。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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