亞運羽球／戴資穎、第一女雙接棒奪勝 中華隊直落3解決香港

杭州亞運羽球賽程由團體賽點燃戰火，先登場的中華女將在「一姊」戴資穎領銜下，以直落三解決香港隊，8強賽將強碰衛冕軍日本隊。

羽球團體賽採5點3勝制，5點組成分成3點單打和2點雙打，中華隊今天第一點由戴資穎領銜，面對香港世界排名131的盧善恩，第二點雙打派出李佳馨／鄧淳薫對決楊雅婷／楊霈霖，第三點單打「中租學霸」許玟琪對上馬子雪，第四點雙打許雅晴／林琬清碰呂樂樂／吳詠瑢，第五點單打宋碩芸出戰梁珈穎。

前三點中華隊就順利拿下，且都是直落2勝出，但過程都不輕鬆，小戴首局曾陷入5分落後，第二點女雙首局浪費2個「局末點」，許玟琪第一局也數度落後，最終才以21：15、21：11奪勝。

寶島女雙世界排名21，目前是國內最高，今天對手排名23，過去4度對決勝負各半，李佳馨透露，原本就做好苦戰準備，她還形容說，兩組選手就像「一起長大的」，自己剛和鄧淳薫搭配時從歐洲賽事打起，就會遇到這組香港對手，現在排名都提升，且在亞運也碰頭。

兩組選手兩局都打得拉鋸，中華女將首局2個賽末點都沒收下，第3個機會才在對手殺球失誤下驚險以23：21收下，第二局原本19：16，被追到19：18，鄧淳薫殺球拿到賽末點，才順利以21：18取得局數「聽牌」優勢。

鄧淳薫提到，比賽有使用兩種球，這次兩種球的球速差異比較明顯，今天就是使用球速較慢的球，下場還在適應，所幸最後進攻有連貫，把握住機會。

8強就要碰強敵日本，李佳馨強調就是「拚」，她笑說：「也不是說沒機會，下去就是拚，壓力在她們身上。」

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