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亞運風情／場館供餐 同份餐有免錢、有付費
杭州亞運場館供餐大不同，武術成為媒體心中的「友善場館」，媒體餐免費供應，不僅有肯德基全餐，還有中式便當可選擇，相同餐點到了跆拳道館，卻變成一餐四十元人民幣。
亞運賽程繁多且地點涵蓋極廣，前線記者奔波於各場館之間，加上出入安檢手續繁雜，且有些場館園區廣大，出外覓食並不容易，在場館內解決是最輕鬆的選擇。
各場館的供餐原則大不同，在瓜瀝文體中心舉辦的武術項目堪稱「媒體友善場館」，一份速食全餐內容包括雞肉捲、烤雞、蛋塔和飲料，另外也有四菜一湯的中式便當，往往這些便當都更搶手，來自穆斯林國家的記者對餐盒充滿好奇，詢問是否不含豬肉。午餐、晚餐時間還沒到，志工已經開始送進一箱箱的餐點，記者室飄香，再逐桌親切通知用餐，就連馬上要趕往下個場館的記者，都拿起塑膠袋打包。
跆拳道場館位於路途遙遠的臨安，想要吃一份媒體餐，必須提前向櫃檯預定，一份約台幣一八○元的餐點並不算貴，但當餐盒是和武術場館一模一樣的速食全餐時，落差顯而易見。
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