亞運棒球／旅外投手限制 吳總頭大

來到杭州的第一場實戰，林立用全壘打、雙安都長打遞交自己的健康證明，中華棒球隊昨天在練習賽以十比三擊敗中國大陸隊，為十月一日展開的正式賽程進行最後點兵。

棒球賽在紹興棒壘球體育文化中心舉辦，擁有主球場和副球場，中華隊昨天雖有意前進副球場打熱身賽適應場地，但未獲准許，只能繼續使用前一天練球的場地瓜瀝棒球場。

中華隊面對大陸敲出八安打，林立有一支陽春砲、一支二壘打，他在中職前一場出賽已是九月十日，接下來因輕微腦震盪休兵，出征亞運一度成疑，總教練吳思賢賽前也點名重點是觀察林立的狀況，此役表現應可讓教練團放寬心。

開賽倒數，吳總對野手的部分擔心較少，對投手則是掛心旅外球員的「使用說明書」來得太晚，以及面對小球戰術的守備功力。

中華隊有五位旅外投手，吳總不願透露各自的使用限制，避免先讓對手知道手中底牌，這些限制內容包括球數和隔場，「很難順暢安排，比賽就只有六場，這樣可能只投到一場。」其中又以陳柏毓的規定最令他頭痛。

吳思賢表示，直到球員報到後，母隊才說有使用限制，「對球隊比較吃虧，這樣我們沒辦法提前掌控。」儘管目前看來先發投手還是充足，「就是怕萬一有人受傷」。

中華隊剛在U十八世界盃冠軍賽敗在日本隊極致的小球戰術，亞運中華隊不得不戒，吳思賢也提到對投手在短打守備的擔憂，需要再叮嚀選手，「小聯盟這部分做得會比較少，小球沒處理好可能會成為大局」。

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