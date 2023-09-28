亞運射擊／「遲到」被扣兩分 李孟遠錯失獎牌不灰心

資格賽展現神射功夫，我國定向飛靶好手李孟遠三度參加亞運首闖決賽，不料還沒正式上陣就被指「報到遲到」先扣兩分，讓提早廿分鐘到場的李孟遠一頭霧水，最終以第五名遺憾完賽，加上女子廿五公尺手槍團體賽遭南韓隊超車，落居第四位，雙雙錯過頒獎台。

李孟遠會進入靶場是因射擊國手父親謝志培，老爸四十歲才首度入選國手，李孟遠十五歲就打下廣州亞運資格，但生涯第一場國際大賽就是亞運，讓他受到震撼教育，一度產生畏懼感，加上曾指導自己的老國手蔡白生二○一一年過世，他一度離開靶場超過一年，「那時沒心練，學得沒靠山，去外面打工，後來是爸爸鼓勵我才回來」。

去年世界錦標賽，李孟遠終於突破，資格賽打出一百廿分，昨天資格賽一百廿三分也追平個人最佳，儘管決賽被指報到遲到，還沒上陣就被扣兩分，他穩住情緒，決賽前廿發全部把握，直到第廿四發才首度失手，最終在六名決賽男將排名第五。

錯過拚獎牌機會，李孟遠坦言遺憾，但他正向說，近兩年技術、心態都有進步，生涯第一次打進國際大賽決賽更是突破，為之後爭取明年巴黎奧運資格增添不少信心。

射擊女將昨天原有機會爭取獎牌，可惜吳佳穎、田家榛、杜禕依姿在速射遭南韓超越，從原本第三名落居第四，闖進個人決賽的吳佳穎也以第八名作收，明天將在主項十公尺空氣手槍再拚站上頒獎台。

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