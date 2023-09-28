亞運武術／武術散打暌違21年奪牌 張煥宜：銅牌不是終點
相隔廿一年，我國再收亞運武術散打獎牌，廿三歲的張煥宜昨天在四強賽強碰三屆亞運金牌，又是他的偶像，儘管負傷卻毫無棄賽念頭，最終以○比二落陣，確定以銅牌作收。張煥宜淚紅雙眼，話語卻很霸氣，「這不是終點，只是一個過程。」
張煥宜的對手是來自伊朗的穆罕默德賽爾菲，資歷相當顯赫，拿過五屆世錦賽金牌，過去三屆亞運都參與不同量級全數奪金，上屆就是稱霸七十公斤級，今年以尋求衛冕之姿前來。
對手確實強悍，張煥宜儘管是先得分的一方，但很快就處於下風，落敗後哭紅雙眼，緩過情緒後說出自己的遺憾，「我覺得自己是能打的，在場上也有得分，甚至戰成平手，只差了一點」。
這面銅牌入袋，對張煥宜極具意義，「第一次國際賽獎牌，滿重要的一個里程碑，但這不是終點，只是一個過程，以後會再繼續加油。」教練江忠益同樣紅著眼眶受訪，他期望這面獎牌的出現，能看到台灣更多散打選手走上國際舞台，「煥宜是第一個衝出來的，希望後面還有更多選手跟上他的腳步，不是沒有機會」。
王振名出戰男子刀術、棍術全能，上午先在刀術拿下九點七三六分、排名第二，搶牌機會濃厚，但下午在更拿手的棍術拿到九點七一六分，在參賽選手中排名第五，總分十九點四五二落居第四。
相比上屆看到棍術成績時的錯愕，王振名這回顯得淡然，認為有完整發揮就值得開心，他透露這一年來受腰傷所苦，每次一休就是一個月起跳，「連坐都沒辦法，搭高鐵都是站著。」辛苦撐過來，「回到訓練場上，就是挑戰技術性的騰空翻騰，效果上變化比較多。」
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