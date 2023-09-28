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亞運／網球、電競保底5獎牌 李智凱挑戰鞍馬二連霸

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
體操「鞍馬王子」李智凱今將挑戰鞍馬二連霸。圖／中華奧會提供
體操「鞍馬王子」李智凱今將挑戰鞍馬二連霸。圖／中華奧會提供

中華代表團的連續獎牌入袋紀錄，昨天靠張煥宜打下武術散打男子七十公斤級銅牌延續，已經連四天開張，加上網球、電競都傳出好消息，向玉麟、林立偉今晚將在「快打旋風五：冠軍版本」敗部決賽會師，勝家挺進總決賽，代表獎牌成色從一銀一銅起跳，網球兩組女雙和男雙許育修／莊吉生都闖進四強，再預約三面獎牌。

另外，體操「鞍馬王子」李智凱今天也要挑戰鞍馬二連霸，有望讓中華代表團停滯兩天的金牌數向上增加。

電競運動今年首度成為亞運正式項目，「快打旋風五：冠軍版本」共卅五位選手參賽，進入卅二強後進行淘汰賽，再分成勝部組和敗部組。

向玉麟昨天在敗部準決賽直落二擊敗香港黃育祥，取得敗部冠軍戰門票，林立偉雖遭南韓金管禹逆轉，沒能讓中華隊「金包銀」，但向玉麟和林立偉今晚先在敗部決賽碰頭，勝家就可在八點廿分進行的金牌戰對決金管禹，至少有一銀一銅入袋。

中華代表團的「獎牌庫」網球隊今年靠雙打搶牌，昨天僅存的單打希望「夜市球王」曾俊欣雖在男單八強落馬，但兩組女雙詹家姊妹詹詠然／詹皓晴、「小鋼炮」梁恩碩／李亞軒都打下四強門票，再各拿一勝就可在金牌戰碰頭；男雙許育修／莊吉生也闖四強，兩組混雙梁恩碩／黃琮豪、詹皓晴／許育修都通過十六強考驗，五組雙打寫下百分百勝率。

昨天射擊隊原本有望搶牌，可惜廿五公尺手槍女團遭南韓隊逆轉，排名從第三落到第四，「證件妹」吳佳穎個人賽也以第八作收，但明天主項十公尺空氣手槍將登場，且有昨天進入決賽場的經驗，對十公尺也有加分效果，吳佳穎說：「全面歸零，還有機會！」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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