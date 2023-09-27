亞運／台灣27日賽事 靠武術張煥宜進帳1銅

杭州亞運台灣代表隊今天靠著武術散打好手張煥宜進帳1面銅牌，目前累積2金3銀4銅、暫居第9名（截至晚間10時）。另外網球項目今天大有斬獲，2組女雙、1組男雙都闖4強，保底3面銅牌。

武術項目今天套路和散打都有台灣選手出賽，武術散打男子70公斤級台灣好手張煥宜今天在4強賽不敵伊朗選手，不過為台灣男子散打奪下暌違21年的銅牌，雖然因腳傷教練一度建議退賽，張煥宜仍堅持完賽，也贏得對手的敬重。

男子刀術棍術全能項目，台灣好手王振名今天本來上午比完高居第2名，不過最後比完棍術項目後，總分僅以0.014分之差以第4名作收、惜與獎牌擦身而過。

網球今天都有好結果，「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴在女雙8強和對手鏖戰超過2小時，以6比3、6比4擊敗香港組合闖4強。女雙組合李亞軒、梁恩碩在8強賽以7比6、6比3擊敗泰國組合，也順利闖4強。男雙組合許育修、莊吉生在8強賽以6比2、6比3擊敗烏茲別克組合、挺進4強，台灣網球保底3銅牌。

電競項目快打旋風今天有2場比賽，向玉麟在快打旋風敗部準決賽，以2比0擊敗香港的黃育祥，成功殺進敗部決賽；林立偉則是在勝部決賽以1比2不敵韓國選手金管禹。明天2名台灣選手向玉麟、林立偉將在敗部決賽強碰，敗者奪銅牌，勝者還有機會與金管禹爭金。

3對3女籃項目，台灣今天對上強權日本隊，結果在終場前65秒靠著郭虹廷拿下突破僵局的2分，終場台灣女籃就以15比12擊敗日本，之後將對上實力不強的尼泊爾，很有機會3戰全勝以分組第1提前晉級8強。

射擊項目今天有多名台灣好手出賽，射擊女將吳佳穎今天壓線晉級射擊女子25公尺手槍快射決賽，但決賽表現失常，最終名列第8。李孟遠雖然闖進亞運射擊男子定向飛靶決賽，卻被大會以報到遲到為由扣2分，最終以第5名作收。

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