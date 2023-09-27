亞運武術／散打台灣好手張煥宜 不敵伊朗奪銅牌
杭州亞運武術散打男子70公斤級4強賽，台灣好手張煥宜今天對上伊朗選手穆赫辛．穆罕默德賽義菲（MohsenMOHAMMADSEIFI），雖然最終以0比2落敗，不過仍為台灣進帳本屆第4面銅牌。
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