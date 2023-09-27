亞運武術／20歲女將彭羽熙練芭蕾出身 首度國際舞台收穫多

杭州亞運女子劍術槍術全能項目，台灣20歲女將彭羽熙首次挑戰亞運舞台，雖然因為太緊張最後以第10名作收，不過也因看到其他國家有經驗的選手收穫滿滿，並希望能調整心態、再挑戰亞運。

20歲的彭羽熙今天在女子劍術槍術全能項目上陣，在上午的劍術項目，拿下9.500分、排名第9；下午的槍術項目，拿下9.423分、排名第10，最後總和18.923分、以第10名作收。

雖然彭羽熙從小在國內各項賽事奪冠，不過這次是她首度參加國際賽，她賽後表示，「有點緊張，上場時有點急了，可是我的心情是可以跟前輩們一起比賽，已經很開心了，但下午看著她們訓練我還是有點緊張。」

這次看到許多有經驗的選手，彭羽熙收穫滿滿，「看她們在賽前訓練、上場前的準備，都感覺很沈穩、輕鬆，不像我一樣太緊張了、太沉重了。」年紀還輕的彭羽熙將目標放眼未來亞運，「如果有機會再參加，希望把心態調整好。」

彭羽熙小時候本來練芭雷舞，不過國小三年級時，學校剛好在招第1屆武術隊，「本來沒有想學武術，但媽媽說要不要去試試看，剛好那時候招生是第1屆，大家都有上。」雖然彭羽熙一度想轉戰競技體操，「很猶豫到底要武術還是體操，但媽媽說先試試看冷門的項目，武術那時候還沒有很多人關注。」

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