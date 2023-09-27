亞運排球／19歲混血球員長相神似男星 網：視覺衝擊
日本男排昨天在杭州亞運排球項目，以3：1擊敗卡達隊，奪下銅牌。不過日本球迷焦點全放在身高193公分，年僅19歲的高橋慶帆選手，有人認為他長相神似男星橫濱流星，就連不看排球的網友都來關注。
由於日本男排主力要備戰巴黎奧運，因此杭州亞運以年輕選手為主，目前就讀法政大學的高橋慶帆也入選國家隊。據日媒報導，高橋最高打點為350公分、攔網高度325公分，銅牌戰中表現相當出色，外貌更吸引球迷注意，他的父親是伊朗人，母親是日本人。
高橋慶帆打球的帥氣畫面在日本X（推特）上瘋傳，有網友發現長得像橫濱流星、生田斗真及松坂桃李等知名男星，其他人紛紛留言寫道，「太帥了」、「視覺衝擊」、「完全無法專心看球」、「根本是動漫人物」、「他可能會推動排球普及」、「成為國家隊主力人氣將爆發」。
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