快訊

為無預警取消演出道歉…蔡依林露面揭專輯進度 突鬆口曝「重大喜訊」

總統大選最新民調出爐 非綠整合「這2人」怎麼搭皆贏賴蕭配

亞運射擊／穩定發揮卻因「這原因」遭扣2分 李孟遠定向飛靶遺憾奪第5

亞運排球／19歲混血球員長相神似男星 網：視覺衝擊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊高橋慶帆長相俊美。 截圖自X
日本隊高橋慶帆長相俊美。 截圖自X

日本男排昨天在杭州亞運排球項目，以3：1擊敗卡達隊，奪下銅牌。不過日本球迷焦點全放在身高193公分，年僅19歲的高橋慶帆選手，有人認為他長相神似男星橫濱流星，就連不看排球的網友都來關注。

由於日本男排主力要備戰巴黎奧運，因此杭州亞運以年輕選手為主，目前就讀法政大學的高橋慶帆也入選國家隊。據日媒報導，高橋最高打點為350公分、攔網高度325公分，銅牌戰中表現相當出色，外貌更吸引球迷注意，他的父親是伊朗人，母親是日本人。

日本隊高橋慶帆長相俊美。 截圖自高橋慶帆IG
日本隊高橋慶帆長相俊美。 截圖自高橋慶帆IG

高橋慶帆打球的帥氣畫面在日本X（推特）上瘋傳，有網友發現長得像橫濱流星、生田斗真及松坂桃李等知名男星，其他人紛紛留言寫道，「太帥了」、「視覺衝擊」、「完全無法專心看球」、「根本是動漫人物」、「他可能會推動排球普及」、「成為國家隊主力人氣將爆發」。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

相關新聞

亞運棒球／林立、鄭宗哲開轟 中華隊練習賽10:3大勝中國

中華成棒代表隊備戰杭州亞運，今天與中國大陸隊進行練習賽，也是正式比賽開打前的最後實戰，林立的狀況被視為觀察重點，今天用陽...

亞運籃球／北韓神秘中鋒朴津阿轟51分 賞中華女籃首敗

杭州亞運女籃分組賽在今天點燃戰火，中華女籃首戰碰上實力成謎的北韓，而北韓陣中205公分的20歲中鋒朴津阿也對於中華隊造成...

亞運電競／《快打旋風5》我國保底1銀1銅 還有望爭金！

今年首度成為亞運正式項目的電競運動，今天在「快打旋風5：冠軍版本」項目中，向玉麟在敗部賽第7輪擊敗香港選手黃玉祥後，挺進...

亞運棒球／吳念庭守位不設限 與老爸互動「他教他的我打我的」

旅日好手吳念庭成為最後一個確定進入中華隊的選手，與父親吳復連一起征戰杭州亞運，兩人公歸公、私歸私，今天被問到互動，吳念庭...

亞運棒球／鄭浩均想交朋友pin都別滿了 「好想住選手村…」

中信兄弟隊投手鄭浩均來到杭州亞運，看待一切事物像是個好奇寶寶，對許多東西都充滿新鮮感，要說有失落的地方，他說好想住選手村...

亞運射擊／判遲到被「黑」掉2分 李孟遠錯過頒獎台：一定會遺憾

3度參加亞運的我國男子定向飛靶好手李孟遠，杭州亞運寫下突破，但資格賽排名第2的他，決賽還沒正式上場就被扣2分，原因是「報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦