亞運網球／李亞軒攜手梁恩碩 女雙晉4強保底銅牌

杭州亞運女網雙打項目，台灣組合李亞軒、梁恩碩今天在8強以7比6、6比3擊敗泰國組合詹塔和科娃皮圖坎，順利闖進4強，再度替台灣提前保底銅牌。

亞運網球女子雙打4強台灣就包辦2組，包括「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴，以及剛順利晉級的李亞軒、梁恩碩，而2組台灣女雙分屬籤表上、下部，很有可能會師決賽上演「金包銀」的局面。

今天李亞軒和梁恩碩首盤遭遇詹塔（AnchisaChanta）和科娃皮圖坎（Punnin Kovapitukted）挑戰，一路打進搶七大戰才以7比3拿下首盤；第2盤顯得相對輕鬆，僅用38分鐘就收下並帶走比賽勝利。

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