亞運棒球／派160公里火球男投中華隊？南韓教頭談先發規劃

南韓為備戰杭州亞運棒球項目，昨天在高尺天空巨蛋展開訓練賽，現年19歲的韓華鷹隊投手文東珠主投3局送出5K無失分，最快球速達154公里，韓媒也推測文東珠可能用來對付中華隊。

文東珠今年曾投出160公里火球，本季先發23場投118.2局，送出95次三振，防禦率3.72。韓媒《mydaily》報導指出，中華隊是南韓想奪金的最大阻礙，南韓教頭柳仲逸昨天賽前說，「我們正考慮派誰面對中華隊，郭斌、朴世雄、文東珠都是人選，到杭州看完訓練狀態後再決定。」

柳仲逸還透露，前6局會用到2名先發投手，可能有變數，但這是目前的想法。現年24歲的郭彬效力斗山熊隊，本季先發22場投121.1局，送出97次三振，防禦率2.97。28歲的朴世雄效力樂天巨人隊，先發26場投148局，送出123次三振，防禦率3.41。

昨天練習賽結束後柳仲逸表示，「我會再考慮面對中華隊要派誰先發。」文東珠則說，「不知道誰會投中華隊，但每場比賽都要做好準備，這是短期賽事，不知道會發生哪些事。」《mydaily》認為，儘管未完全確定，但無法排除文東珠成為先發投手，對決中華隊的可能性。

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