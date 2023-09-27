亞運武術／武術散打張煥宜闖4強 保底銅牌
杭州亞運台灣武術好手張煥宜26日晚間在男子散打70公斤級8強賽，以2比0擊敗寮國對手蓬賽本彭（Phonh SAIBOUNPHENG），順利闖進4強賽、保底銅牌，27日要對上伊朗選手，爭取進入28日金牌戰。
26日其他台灣武術選手的比賽，男子南拳南棍全能項目的賴柏瑋、劉菖閔分別以第5及第6名作收；林怡汝在女子散打52公斤級8強賽不敵印尼選手。
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