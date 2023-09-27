亞運風情／3步1志工 上萬小青荷扮綠葉

志工是國際綜合賽會不可或缺的一環，杭州亞運共動員超過三萬七千名志工，這群穿著黃綠漸層的工作人員有個別稱「小青荷」，足跡從機場、場館、媒體中心到接駁中心處處可見，幾乎是三步就可遇見一位的密集程度。

中華男籃隊首戰昨天在浙江大學紫金港校區體育館舉行，這座體育館正巧也是上月亞運、亞帕運志工的出發儀式所在。現在這些「小青荷」已四散到整個杭州，留守在浙江大學紫金港校區體育館的志工幾乎都是學校學生，賽事期間依舊住在學校，少了住宿問題。

每個賽會志工待遇不同，台北世大運有微薄津貼，東京奧運志工的車馬費一天一千日圓，杭州亞運呢？「我們不用薪水，志工不拿薪水的。」浙江大學紫金港校區體育館「小青荷」說。

目前遇到的杭州亞運志工多是笑容可掬、有問必答，但有時卻也會遇到莫名狀況，像是跆拳道賽場的混合採訪區腹地不大，隨時卻有超過五名工作人員和志工，讓空間更加狹小；同是亞運，不同場館又會有各自規定，像跆拳道場被要求採訪要先填預約單，詢問志工原因，也只能得到「這裡就是這樣規定」的制式答案。

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