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亞運籃球／中華男籃輕取香港 阿提諾繳雙十

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
中華隊的歸化球員阿提諾（右）亞運首戰就有「雙10」表現。亞運採訪團／杭州攝影
中華隊的歸化球員阿提諾（右）亞運首戰就有「雙10」表現。亞運採訪團／杭州攝影

中華男籃昨天迎接杭州亞運首戰，曾在ＣＢＡ浙江廣廈隊四個賽季的劉錚貢獻全隊最高十八分，「新台灣人」阿提諾雖被吹出場，但也繳出「雙十」表現，順利以八十一比六十二輕取香港隊，明天面對強敵大陸隊拚連勝。

阿提諾上半場被吹了一次技術犯規，第四節三分卅五秒又領到一次違反運動精神犯規，一頭霧水被吹出場；攻下十七分、十籃板的他為自己喊冤，「我根本沒和他說什麼，這裡尺度和台灣不同，也學到一課」。

身為中華隊首位亞運出賽的歸化球員，阿提諾認為首勝對團隊、台灣、自己都十分有意義，但第二戰就要強碰地主，他表示已經有更難打的心理準備。

劉錚赴陸第一支球隊就是以浙江當主場，舊地重遊特別有感觸，出場時也得到全隊最大歡呼聲，讓他直喊開心，「都是好幾年的球迷了，很感謝他們進場支持我們，支持中華隊。」他的十八分有十二分集中在決勝節，笑說不是刷分數，「一些機會空檔，後面有抓到感覺」。

預賽分組第一可以直接取得八強門票，中華隊明出戰地主，成爭取分組第一的關鍵戰；劉錚提到，面對強敵要把團隊狀態和內容打出來，「我覺得我們還沒到最佳狀態，第一場大家身心比較緊張，希望放鬆一點，享受比賽。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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