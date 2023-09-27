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亞運射擊／混合團體賽我衛冕失利 三姝今拚牌

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
杭州亞運射擊十公尺空氣步槍混合團體賽，呂紹全（右）與林穎欣，無緣進入決賽。亞運採訪團／杭州攝影
杭州亞運射擊十公尺空氣步槍混合團體賽，呂紹全（右）與林穎欣，無緣進入決賽。亞運採訪團／杭州攝影

上屆雅加達亞運，射擊首度增加十公尺步槍混合團體賽，我國好手林穎欣、呂紹全打下金牌，不料杭州亞運尋求衛冕提早告終，資格賽就出局，搶牌任務今由女子廿五公尺手槍的三名代表田家榛、吳佳穎、杜禕依姿接手。

呂紹全在雅加達亞運包辦十公尺步槍個人銅牌和混雙金牌，今年卻雙雙資格賽止步，他坦然面對表現不佳的失利，但也沒喪志，「不會因為上次得牌，這次就要有什麼成就，知道問題在哪、設定在哪，沒達到就繼續朝這方面努力」。

廿四歲的林穎欣很快整理好情緒，已訂下新目標，「希望可以再拚一屆（亞運），繼續努力。」資格賽僅排第十六的寶島組合也是東京奧運國手，亞運結束後馬上要爭取明年巴黎奧運席位。

上月世錦賽奪下廿五公尺手槍女子團體銀牌的田家榛、吳佳穎、杜禕依姿昨天也上陣，三姝先進行慢射各自排在第十三、十六和第九，分數加總後團體排名暫居第三，今天將在速射卅發後挑戰團體賽獎牌，同時爭取下午個人賽決賽席位。

中華射擊隊教練郭孟熙提到，三位女將知道如何調控自己，慢射整體發揮不錯，速射相信會有更好表現，應該滿有勝算。

三名女將是二○一四年仁川亞運十公尺空氣手槍團體賽銀牌班底，今年將尋求不同項目再登頒獎台，後續賽程不定向飛靶名將楊昆弼和「七朝元老」林怡君也將上陣。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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