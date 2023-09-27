亞運跆拳／1秒之差 林唯均與金牌擦身

林唯均昨天成為跆拳道場上的黑馬，原本擔心會在八強止步中國大陸選手左菊，卻強勢挺過假想敵這關，一路殺進金牌戰，「黑馬之旅」缺少完美句點，一秒疏失讓她從可能的金牌變銀牌。

林唯均出戰女子五十三公斤級，金牌戰面對南韓選手朴慧眞以一比二落敗，第一回合原有機會以六比五拿下，卻被對手壓哨迴旋踢得手，以六比七讓出，成為失金關鍵。

林唯均哽咽還原比賽過程，「我覺得第一回合後面沒有被得分的話，第二回合應該贏了，就可以金牌，但是最後一秒疏失，變成要打第三回合，體能有點下滑。」那一秒瞬間發生什麼事？她說：「就是不知道她會轉身」。

林唯均晉級路上最驚奇的戰役為八強面對左菊，從開賽一比七落後到十比十追平，進一步逆轉拿下首回合，第二回合更是直接輾壓，踢落地主希望，光是這一勝，就讓她開心到掉淚，一日之間體驗喜悅、失望的淚水。

林唯均坦言，打到金牌戰，這樣的結果比自己預期更好，「本來想說主要目標會是左菊，之前打是輸，不知道自己可不可以進四強。」她透露在國訓中心的訓練，就是以左菊為假想敵，「過程一直被教練罵，這次對戰真的贏了滿開心」。

聊起此行的收穫，林唯均揚起笑容，「有在亞運得牌，滿開心的。」身高一八○公分的林唯均是名門之後，她的媽媽劉昭晴是一九九三年世界盃金牌、三屆亞錦賽金牌得主，被問到是否感覺藉由這面獎牌證明了自己的實力，又忍不住想起那一秒之差，「如果第一回合最後一秒沒有鬆懈的話…」。

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