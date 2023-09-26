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亞運籃球／回杭州獲歡呼 劉錚砍分答謝球迷

聯合報／ 杭州記者曾思儒／即時報導
劉錚回到杭州的首戰，攻下全隊最高的18分。亞運採訪團／杭州攝影
劉錚回到杭州的首戰，攻下全隊最高的18分。亞運採訪團／杭州攝影

曾在CBA杭州廣廈4個球季，中華隊當家球星劉錚因為杭州亞運再度回到熟悉的城市，今天首戰球員介紹出場時獲得中華隊最大歡呼聲，他也以實際表現回饋球迷，攻下全場最高18分，助隊以81：62擊敗香港隊。

身為雅加達亞運4強班底，劉錚也是中華男籃唯一的「三朝元老」；從台灣SBL轉戰CBA，他第一支待得球隊就是浙江廣廈，舊地重遊得到許多球迷歡呼，讓他十分感動，「都是好幾年的球迷了，很感謝他們進場支持我們，支持中華隊。」

先發出賽的劉錚，前三節僅拿6分，第四節灌進12分，包括最後2分14秒連拿10分，他笑說沒有特別「刷分數」，「一些機會空檔，後面有抓到感覺。」

劉錚提到，剛開賽錯過一些空檔，還有調整空間。不只是自己，劉錚認為團隊今天都還沒到最佳狀態，後天第二場面對地主大陸前還有時間調整，「努力把自己的東西、自己狀態打出來。第一場大家身心比較緊張，希望比較放鬆一點，享受比賽。」

總計劉錚上場25分鐘，14投8中包括7投2中的三分球，唯2飆進的外線就是第四節尾聲連續進球；他和林庭謙就包辦全隊5記三分球，其餘球員合計外線20投僅中3，命中率僅1成5。

劉錚回到杭州的首戰，攻下全隊最高的18分。亞運採訪團／杭州攝影
劉錚回到杭州的首戰，攻下全隊最高的18分。亞運採訪團／杭州攝影
劉錚回到杭州的首戰，攻下全隊最高的18分。亞運採訪團／杭州攝影
劉錚回到杭州的首戰，攻下全隊最高的18分。亞運採訪團／杭州攝影
劉錚回到杭州的首戰，攻下全隊最高的18分。亞運採訪團／杭州攝影
劉錚回到杭州的首戰，攻下全隊最高的18分。亞運採訪團／杭州攝影

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