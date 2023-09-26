亞運／中華隊27日焦點25公尺手槍女團拚獎牌 曾俊欣爭網球男單4強席次

杭州亞運明天將繼續進行賽事，中華女團田家榛、吳佳穎和杜禕依姿將力拚射擊25公尺手槍獎牌，而網球男單曾俊欣、女雙組合詹皓晴與詹詠然、李亞軒與梁恩碩將分頭爭取4強門票。

中華射擊代表隊上屆亞運進帳2金1銀1銅，這屆至今靜悄悄，杭州亞運射擊25公尺手槍女子團體田家榛、吳佳穎和杜禕依姿今天在資格賽慢射成績總分868分，暫居女團第3，僅落後印度、中國隊，明天將進行快射項目，再取2項分數加總排名，有機會搶下射擊隊這屆首面獎牌。

中華網球代表隊明天將有多組中華好手輪番上陣，曾俊欣男單8強賽將迎戰烏茲別克的蘇坦諾夫（Khumoyun Sultanov）。

至於男雙組合莊吉生與許育修、2組女雙組合詹皓晴與詹詠然、李亞軒與梁恩碩也將在8強賽出賽，由於網球未設銅牌戰，只要搶下4強門票，就能保底銅牌。

跆拳道隊儘管今天靠著羅嘉翎、林唯均單日進帳2銀，但對打項目首金還未開張，成都世大運男子68公斤銀牌得主邱義睿，明天將與女子67公斤級張芮恩、男子80公斤級王德龍分頭出擊，期盼能締造佳績。

體操部分，葉政今天在男子全能決賽以75.331分，名列第11，明天將輪到丁華恬、賴品儒在女子全能項目登場。

另外，亞運首度將電競納入正式賽事，中華選手林立偉在闖進快打旋風5勝部決賽後，若明天能勝出，就能爭金。

亞運26日中華進帳2銀 跆拳道羅嘉翎林唯均貢獻

杭州亞運今天中華靠著跆拳道進帳2銀，分別由53公斤級女將林唯均、女子57公斤級羅嘉翎拿下，中華代表隊本屆亞運目前累積2金3銀3銅；此外，電競快打旋風項目好手林立偉保底銅牌。

東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎今天在跆拳道女子57公斤級金牌戰，以0比2不敵上屆亞運金牌、中國名將駱宗詩，僅獲得銀牌，讓羅嘉翎難過地在場邊痛哭。跆拳道53公斤級女將林唯均也收下銀牌，不過跆拳道教練劉祖蔭表示，她們都已盡力、也很辛苦，林唯均為了力拚代表資格，降了將近10公斤。

電競好手林立偉今天在電競快打旋風項目連闖4關，挺進勝部決賽、保底銅牌入袋，可惜世界冠軍名將向玉麟在勝部4強以1比2惜敗韓國選手金管禹，只能期待他在敗部捲土重來。

女子25公尺手槍項目，3名好手今天在慢射資格賽都表現優異，杜禕依姿、田家榛、吳佳穎目前暫居第9、第13、第16名，明天要繼續比快射資格賽，教練郭孟熙認為有勝算，名次有望再往前。

網球雙打姊妹花詹詠然、詹皓晴今天在女雙16強，以6比0、6比3輕取蒙古組合，晉級8強；男雙許育修與莊吉生也撂倒巴基斯坦組合，同步晉級8強。網球男單16強賽，「夜市球王」曾俊欣以7比6（7比4）、6比2擊敗日本望月慎太郎，晉級8強；女雙梁恩碩、李亞軒擊敗哈薩克組合，也晉級8強。

男子4x100公尺混合式接力項目，莊沐倫、蔡秉融、王冠閎、王星皓先在早上順利闖進決賽，並在晚上的決賽中，游出3分38秒35、破全國紀錄的佳績，最後以第4名作收，惜與獎牌擦身而過。

自由車項目競速團體賽部分，由陳靖云、王慈均、蕭美玉組成的女子團體，以及由蕭世鑫、楊勝凱、康世峰組成的男子團體，皆惜以第4名作收、與獎牌擦身而過。武術男子南拳南棍全能項目，賴柏瑋、劉菖閔分別以第5及第6名作收。

球類運動部分，女壘項目今天開打，以12比0、4局擊敗新加坡隊，拿下預賽首勝。男籃項目也是今天開打，以81比62擊敗香港隊，首戰奪勝。

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