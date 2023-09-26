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亞運武術／習武原因百百種 他是因為「功夫熊貓」

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
澳門選手陳子傲。 澳門體育週報臉書
澳門選手陳子傲。 澳門體育週報臉書

能踏上亞運殿堂，對許多選手已經是莫大肯定，20歲的澳門武術小將陳子傲就是其一，他最初因為看了動畫《功夫熊貓》產生對武術的興趣，才有今天登上南拳、男棍賽場的機會。

陳子傲今天和我國代表劉菖閔和賴柏瑋一同在南拳、南棍全能決賽展現身手，首度參賽的陳子傲坦白說，參賽沒以奪牌為目標，主要想了解自己和亞洲好手的差距，早上南拳和下午南棍都有出現失誤，還有許多進步空間。

回首接觸武術的起點，陳子傲笑說，是因為看了一步動畫，「看了《功夫熊貓》，覺得練武術很帥！」他最初先是練長拳，表現不見起色才改練南拳和南棍。

同樣是首度參加亞運的劉菖閔，接觸武術的原因更特別，他說：「那時也不知道為什麼會想練武術，小時候不愛讀書，家人就叫我想看要做個什麼，我就說要練武術。」

小學六年級開始接觸武術的他回憶說，當時根本不知道什麼是武術，卻脫口而出，至此就和武術結下不解之緣。

今天以第6名完成亞運初體驗，劉菖閔很滿意自己表現，期待未來也能和高中教練許凱貴一樣，登上國際大賽頒獎台。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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