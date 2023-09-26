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亞運女壘／中華27日打日本 41歲上野由岐子是熟悉敵人
杭州亞運女壘賽中華隊明天將與勁敵日本隊交手，日本此次喊話6連霸，陣中6度參賽的41歲好手上野由岐子是熟悉的敵人，此次陣中新生代也有好手加入補強、全力搶勝。
杭州亞運女壘賽程今天開打，中華隊預賽與新加坡、日本和香港分在同組，今天預賽首戰以12比0、4局擊敗新加坡、拿下首勝，明天下午將與日本隊交手。
日本女壘隊陣中投手上野由岐子是熟悉的敵人，上野由岐子從2002年起連6屆參與亞運女壘賽事，也是日本隊完成亞運女壘5連霸的關鍵人物。女壘隊上屆印尼雅加達亞運金牌戰就是受制於上野由岐子壓制，最終拿下銀牌。
2014年仁川亞運金牌戰，中華女壘隊也是受制於上野由岐子、吞敗拿下銀牌，上一次女壘在亞運擊敗日本隊已經是2010年廣州亞運預賽，但當年4強再碰頭，仍然無法突破上野由岐子吞敗。
中華隊此次陣中有多次亞運經驗的野手楊依婷、李思詩等人，投手部分有旅日資歷好手邱安汝，還有上屆預賽對日本後援好投的杜雅婷，當年僅18歲的杜雅婷展現大將之風，面對強敵毫不畏懼、投出代表作，今年女壘隊也有新生代王牌投手20歲的柯夏愛加入，戰力再升級、力拚搶下關鍵勝利。
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