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亞運棒球／南韓投手退賽補外野手 韓媒：中華隊投手戰力強

聯合新聞網／ 綜合報導
韓媒認為中華隊投手戰力強。 記者余承翰／攝影
韓媒認為中華隊投手戰力強。 記者余承翰／攝影

南韓要力拼亞運棒球項目4連霸，不過賽前2名韓職先發左投具昌模和李義理都退賽，最終決定由牛棚左投金榮奎和外野手尹棟熙遞補，韓媒直言中華隊投手太強，因此決定補強野手陣容。

韓媒《朝鮮日報》分析多帶1名外野手原因，首先南韓最初陣容只有3名外野手，「風之孫」李政厚退賽後由三星獅隊外野手金盛閏替代。儘管陣中有內野手能分擔外野守備，但仍缺乏真正的外野手。

該報導還提到，台灣投手陣容實力超乎想像，10名投手有4名在美職體系，「雖然還在2A或1A，但都是球團重點培養的新人。這些投手球速都超過150公里，大聯盟栽培的投手在國際賽很有競爭力。」

更讓南韓教頭柳仲逸擔心的地方是，「由於本屆亞運在杭州舉辦，台灣選手對比賽充滿更多熱情和動力，且實力很強大，需要小心面對。」該報導也點出，日本雖是業餘選手組成，但仍不能輕敵，「台灣和日本投球都比打擊強，想贏球就要擊敗對方投手，因此最終補強外野手，而不是投手。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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