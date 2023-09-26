亞運馬術／泰國公主參賽引關注 還當過羽球國手

泰國公主希里萬瓦里（Princess Sirivannavari Nariratana）不僅是時裝設計師，還是馬術運動員，她參加今年杭州亞運馬術項目，由於擁有皇室身分，表現備受關注。

希里萬瓦里參加過2014年仁川亞運，她表示父親非常支持，也解釋參賽原因，「我為泰國人民參賽，他們是我的後盾、啦啦隊及力量泉源，我會為他們拚盡全力。」

希里萬瓦里曾在2013年拿下東南亞運動會馬術盛裝舞步個人賽第10、團體賽第5；2017年團體賽奪下銀牌。她今天在盛裝舞步項目亮相，賽後受訪時說，「由於天氣非常熱，因此比賽過程中較謹慎，沒有進行高難度動作。」

據泰國媒體報導，現年36歲的希里萬瓦里不僅是馬術選手，還曾代表泰國參加2006年東南亞運動會羽球賽事，拿下團體金牌。

商品推薦

udn討論區