亞運馬術／泰國公主參賽引關注 還當過羽球國手
泰國公主希里萬瓦里（Princess Sirivannavari Nariratana）不僅是時裝設計師，還是馬術運動員，她參加今年杭州亞運馬術項目，由於擁有皇室身分，表現備受關注。
希里萬瓦里參加過2014年仁川亞運，她表示父親非常支持，也解釋參賽原因，「我為泰國人民參賽，他們是我的後盾、啦啦隊及力量泉源，我會為他們拚盡全力。」
希里萬瓦里曾在2013年拿下東南亞運動會馬術盛裝舞步個人賽第10、團體賽第5；2017年團體賽奪下銀牌。她今天在盛裝舞步項目亮相，賽後受訪時說，「由於天氣非常熱，因此比賽過程中較謹慎，沒有進行高難度動作。」
據泰國媒體報導，現年36歲的希里萬瓦里不僅是馬術選手，還曾代表泰國參加2006年東南亞運動會羽球賽事，拿下團體金牌。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 柔道搶下2金 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言