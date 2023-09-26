亞運電競／快打旋風林立偉晉級勝部決賽 確保獎牌入袋
電競好手林立偉今天在杭州亞運電競快打旋風項目連闖4關，挺進勝部決賽、保底銅牌入袋，可惜世界冠軍名將向玉麟在勝部4強以1比2惜敗韓國選手金管禹，只能期待他在敗部捲土重來。
杭州亞運首度將電競納入比賽項目，在快打旋風方面，派出林立偉與向玉麟兩名好手出征，其中林立偉今年4月才在日本EVO Japan 2023拿下冠軍，狀態絕佳，這次亞運也以1局未失的完美表現一路闖關，挺進勝部決賽。
這次亞運快打旋風採雙敗淘汰，晉級勝部決賽後，將可保底銅牌，而林立偉先後擊敗韓國、日本、巴林與沙烏地阿拉伯選手，明天（27日）將與韓國好手金管禹進行勝部冠軍戰，若順利勝出將於28日晚間與敗部冠軍爭金。
至於另一名台灣好手向玉麟，則是2021年於新加坡舉辦的全球電競錦標賽快打旋風冠軍得主，今天首輪他先以2比0輕取澳門選手，次輪則以2比1擊敗香港好手，接著再以直落二橫掃沙烏地阿拉伯好手，順利躋身勝部4強。
無奈關鍵的勝部4強賽，向玉麟以1比2吞敗，未能與自家人的林立偉會師勝部決賽，接下來只能在敗部力爭上游，希望上演「不可能的任務」續集、取得敗部冠軍，爭取28日與勝部冠軍對決爭金。
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