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亞運網球／權純雨已向對手道歉 網揭他女友是前韓團偶像宥斌
南韓網球一哥權純雨在杭州亞運網球男單爆冷不敵泰國薩姆里吉（Kasidit Samrej），賽後他情緒失控把球拍砸爛，且不和對方握手，南韓網友得知消息後紛紛痛批他是「國恥」，還有人挖出他現任女友是前Wonder Girls成員宥斌。據韓媒報導，稍早權純雨已向泰國選手道歉。
權純雨名列亞運男單第4號種子，目標奪下金牌。沒想到第二輪就被世界排名第636的薩姆里吉淘汰，他賽後情緒徹底失控，暴力地將球拍砸爛還無視對手握手。有人發現他的女友是知名女星宥斌，南韓網友紛紛到宥斌IG最新貼文留言，「宥斌快逃啊」、「第一次公開戀愛偏偏是跟這種人...」、「和暴力的人交往太可惜了」。
現年34歲的宥斌今年6月才認愛25歲的權純雨，目前男方尚未解除兵役，本屆亞運對他來說相當重要，要好好把握接下來的男雙賽事。
據韓聯社報導，南韓網球協會透露權純雨今天上午到泰國代表團訓練場，向薩姆里吉道歉，對方也說沒關係，雙方都把事情處理完畢。
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