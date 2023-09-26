亞運圖輯／跆拳道徐晧祐8強落敗 激動跪地落淚

杭州亞運跆拳道賽事今天繼續進行，我國男子63公斤級好手徐晧祐在8強賽上，對上泰國選手Banlung Tubtimdang，兩人激戰3局，最終以1:2落敗，賽後也情緒激動地跪地落淚。 杭州亞運跆拳道賽事今天繼續進行，我國男子63公斤級好手徐晧祐在8強賽上，對上泰國選手Banlung Tubtimdang，兩人激戰3局，最終以1:2落敗，賽後也情緒激動地跪地落淚。亞運採訪團／杭州攝影 杭州亞運跆拳道賽事今天繼續進行，我國男子63公斤級好手徐晧祐在8強賽上，對上泰國選手Banlung Tubtimdang，兩人激戰3局，最終以1:2落敗，賽後也情緒激動地跪地落淚。亞運採訪團／杭州攝影 杭州亞運跆拳道賽事今天繼續進行，我國男子63公斤級好手徐晧祐在8強賽上，對上泰國選手Banlung Tubtimdang，兩人激戰3局，最終以1:2落敗，賽後也情緒激動地跪地落淚。亞運採訪團／杭州攝影 杭州亞運跆拳道賽事今天繼續進行，我國男子63公斤級好手徐晧祐在8強賽上，對上泰國選手Banlung Tubtimdang，兩人激戰3局，最終以1:2落敗，賽後也情緒激動地跪地落淚。亞運採訪團／杭州攝影 杭州亞運跆拳道賽事今天繼續進行，我國男子63公斤級好手徐晧祐在8強賽上，對上泰國選手Banlung Tubtimdang，兩人激戰3局，最終以1:2落敗，賽後也情緒激動地跪地落淚。亞運採訪團／杭州攝影 杭州亞運跆拳道賽事今天繼續進行，我國男子63公斤級好手徐晧祐在8強賽上，對上泰國選手Banlung Tubtimdang，兩人激戰3局，最終以1:2落敗，賽後也情緒激動地跪地落淚。亞運採訪團／杭州攝影 杭州亞運跆拳道賽事今天繼續進行，我國男子63公斤級好手徐晧祐在8強賽上，對上泰國選手Banlung Tubtimdang，兩人激戰3局，最終以1:2落敗，賽後也情緒激動地跪地落淚。亞運採訪團／杭州攝影

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