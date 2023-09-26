亞運跆拳道／精彩追逐還是輸了 徐晧祐淚崩：還差一點
差1勝就能拿到獎牌，徐晧祐在8強賽力拚3回合，最終回合以3分之差落敗，亞運初體驗落幕。落敗的遺憾，他的淚水止不住，「很想拿下這次比賽，但是事與願違…。」也坦言自己「還差了一點」。
今天在跆拳道賽程上共有3位台將登場，包括女子57公斤級羅嘉翎、女子53公斤的林唯均、男子63公斤的徐晧祐，3人都是生涯首征亞運。
3人雙雙闖過頭關，羅嘉翎、林唯均在籤表上繼續挺進4強，徐晧祐則是面對18歲的泰國選手杜丁當（TUBTIMDANG Banlung），首回合一路落後以7：13落敗，第2回合徐晧祐以12：3扳回，第3回合處於苦苦追趕，在最後30秒追到3分差、最後8秒追到2分，上演精彩的追逐戰，最終仍以15：18敗下陣來。
「還差一點。」徐晧祐說，對手有一定實力，自己雖然努力追趕，最後還是差了一點。
3回合之間的內容落差，徐晧祐指出第1回合被拉開後，想說拚後面，第2回合開始轉趨主動攻擊，比較可惜的是，「第3回合追分時有些空檔被踢到，分數一直被拉開，一直追不到。」當下唯一的想法就是繼續拚，「拚到自己不行了。」
哭著走出賽場，回顧亞運初體驗，徐晧祐說準備亞運的這段期間，大家都很辛苦，自己也是很認真練習，想要拿下這次比賽，但是事與願違，
「這次經驗很寶貴，不知道會不會有下一次，亞運4年才1次，4年會發生很多次，無法預測。」
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