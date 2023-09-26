快訊

郭被邊緣化？趙少康找韓國瑜加速藍白整合 郭台銘吐8字真言

亞運跆拳道／羅嘉翎、林唯均晉4強「確定有牌」 林唯均撂世錦賽銀牌敵哭了

亞運射擊／好尷尬！北韓奪銀後打破傳統 拒看南韓國旗與合照

亞運跆拳道／精彩追逐還是輸了 徐晧祐淚崩：還差一點

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州即時報導
徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影
徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影

差1勝就能拿到獎牌，徐晧祐在8強賽力拚3回合，最終回合以3分之差落敗，亞運初體驗落幕。落敗的遺憾，他的淚水止不住，「很想拿下這次比賽，但是事與願違…。」也坦言自己「還差了一點」。

今天在跆拳道賽程上共有3位台將登場，包括女子57公斤級羅嘉翎、女子53公斤的林唯均、男子63公斤的徐晧祐，3人都是生涯首征亞運。

3人雙雙闖過頭關，羅嘉翎、林唯均在籤表上繼續挺進4強，徐晧祐則是面對18歲的泰國選手杜丁當（TUBTIMDANG Banlung），首回合一路落後以7：13落敗，第2回合徐晧祐以12：3扳回，第3回合處於苦苦追趕，在最後30秒追到3分差、最後8秒追到2分，上演精彩的追逐戰，最終仍以15：18敗下陣來。

「還差一點。」徐晧祐說，對手有一定實力，自己雖然努力追趕，最後還是差了一點。

3回合之間的內容落差，徐晧祐指出第1回合被拉開後，想說拚後面，第2回合開始轉趨主動攻擊，比較可惜的是，「第3回合追分時有些空檔被踢到，分數一直被拉開，一直追不到。」當下唯一的想法就是繼續拚，「拚到自己不行了。」

哭著走出賽場，回顧亞運初體驗，徐晧祐說準備亞運的這段期間，大家都很辛苦，自己也是很認真練習，想要拿下這次比賽，但是事與願違，

「這次經驗很寶貴，不知道會不會有下一次，亞運4年才1次，4年會發生很多次，無法預測。」

徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影
徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影
徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影
徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影
徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影
徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影
徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影
徐晧祐在跆拳道男子63公斤止步8強，無緣獎牌。亞運採訪團／杭州攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運跆拳道／與羅嘉翎都確定有牌！ 林唯均撂倒世錦賽銀牌哭了

亞運跆拳道／羅嘉翎首戰輕鬆贏 3台將晉8強距獎牌差1勝

亞運跆拳道／黃昱翔、莊天羽、混合團體皆止步8強

亞運／跆拳道羅嘉翎首秀拚金 射擊呂紹全林穎欣挑戰連霸

相關新聞

亞運跆拳道／與羅嘉翎都確定有牌！ 林唯均撂倒世錦賽銀牌哭了

杭州亞運中華代表團今天在跆拳道場上衝刺獎牌庫，羅嘉翎、林唯均都確定有獎牌進袋，林唯均更是上演大驚奇，面對兩屆世錦賽銀牌左...

亞運射擊／連霸失利不喪志 林穎欣：想再拚一屆！

5年前的雅加達亞運首度設置射擊10公尺步槍混合團體賽，我國好手林穎欣、呂紹全就帶回別具意義的金牌，但今天杭州亞運挑戰連霸...

亞運射擊／好尷尬！北韓奪銀後打破傳統 拒看南韓國旗與合照

北韓近5年首次參加國際綜合運動會，成為本屆杭州亞運最神秘代表團。昨天在男子射擊10公尺移動靶項目，南韓與北韓一同登上頒獎台，但氣氛十分緊張。 南韓和北韓都得到1668分，但比較命中10.5分以上

亞運游泳／王冠閎、王星皓攜手出擊 400混接力晉級決賽

杭州亞運游泳男子4x100公尺混合式接力預賽今天登場，我國今年由莊穆倫、蔡秉融、王冠閎、王星皓參賽，最終在第一組游出3分...

亞運羽球／與莊吉生相見歡用台語交談 戴資穎自認很不輪轉

杭州亞運羽球項目中華隊由我國一姊戴資穎及一哥周天成領銜，前天下午已抵達杭州，昨晚在專屬場地練球。網球項目則在昨天開打，男雙組合許育修／莊吉生爆冷擊退地主中國大陸組合，晉級16強，賽後莊吉生和戴資穎相見

亞運棒球／睽違16年再披日本隊戰袍 田澤純一：感謝監督選我

杭州亞運棒球項目，日本以社會人球員組建球隊，成員包含前味全龍投手田澤純一，這是他睽違16年再度披上日本武士隊戰袍，他近期也受訪分享參賽心情。 田澤純一2008年跳過日職選秀，直接挑戰大聯盟，日職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦