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亞運射擊／好尷尬！北韓奪銀後打破傳統 拒看南韓國旗與合照
北韓近5年首次參加國際綜合運動會，成為本屆杭州亞運最神秘代表團。昨天在男子射擊10公尺移動靶項目，南韓與北韓一同登上頒獎台，但氣氛十分緊張。
南韓和北韓都得到1668分，但比較命中10.5分以上範圍，南韓以39：29勝出，順利奪金。根據《路透》報導，頒獎典禮演奏南韓國歌時，北韓選手打破傳統，拒絕轉向南韓國旗。
接著按慣例奪牌者要一起站上最高頒獎台合影，銅牌印尼隊理所當然地配合，北韓3名選手權光日、朴明元和余松俊卻留在原地，氣氛相當尷尬。1名南韓選手試圖搭肩，但北韓選手保持沉默，該名北韓選手甚至沒有朝左看。
報導指出，北韓因疫情未參加東京奧運，被國際奧委會禁賽到2022年底。北韓2021年因不符合禁藥標準，遭世界反興奮劑機構（WADA）禁止國際賽出現國旗，但亞洲奧林匹克理事會（OCA）仍允許北韓國旗在杭州亞運飄揚。
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