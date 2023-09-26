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亞運柔道／許王淑卉、蔡佳雯無緣銅牌戰 團隊2金作收

中央社／ 杭州26日電
蔡佳雯在女子78公斤以上級復活賽失利。 聯合報系資料照
蔡佳雯在女子78公斤以上級復活賽失利。 聯合報系資料照

台灣柔道選手許王淑卉、蔡佳雯今天分別在杭州亞運女子78公斤級、女子78公斤以上級8強賽失利，且敗部復活賽落敗，確定無緣銅牌戰，柔道隊結束這屆亞運之旅，以2金作收。

杭州亞運台灣代表團截至昨天為止累積2金，都集中在柔道項目，分別由楊勇緯、連珍羚拿下，今天輪到女子78公斤級許王淑卉、女子78公斤以上級蔡佳雯、男子90公斤級張巍逞接力登場，都從16強賽起步。

杭州亞運柔道項目在蕭山臨浦體育館舉行，蔡佳雯16強賽迎戰2014年仁川亞運銅牌得主泰國選手薩特加德（Thonthan Satjadet），靠著一記大內割拿下一本勝，可惜8強賽輸給中國選手徐仕妍，與許王淑卉雙雙落入敗部復活賽。

蔡佳雯敗部復活賽不敵印度選手圖利卡（MAANTulika），許王淑卉則敗給蒙古選手奧特貢巴亞爾（Khuslen Otgonbayar），無緣銅牌戰。

至於張巍逞首戰出師不利，輸給上屆亞運銅牌、2屆亞錦賽金牌得主塔吉克選手烏斯托皮里永（Komronshokh Ustopiriyon），16強止步。

台灣柔道代表隊結束這屆亞運賽程，確定以2金作收，超越上屆亞運2銅成績。（編輯：管中維）

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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