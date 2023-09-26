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亞運壘球／詹家姊妹強勢過頭關 與男雙攜手晉8強

中央社／ 台北26日電
亞運網球上午戰果，女雙詹家姊妹與男雙莊吉生/許育修均闖過頭關。 截圖自詹詠然粉絲團
亞運網球上午戰果，女雙詹家姊妹與男雙莊吉生/許育修均闖過頭關。 截圖自詹詠然粉絲團

台灣網球雙打姊妹花詹詠然、詹皓晴今天在杭州亞運網球女雙16強，以6比0、6比3輕取蒙古組合，強勢闖關晉級8強；而男雙許育修與莊吉生也以直落二撂倒巴基斯坦組合，同步晉級8強。

杭州亞運網球項目今天進行16強賽，台灣兩組雙打先後奏捷，可惜單打有些不如人意，男單大會第6種子、台灣好手吳東霖面對哈薩克的伊夫塞耶夫（DenisYevseyev）先盛後衰，在首盤以6比2率先拿下後，接連以3比6、4比6連丟兩盤，慘遭對手逆轉；女單方面，台英混血女將葛藍喬安娜也以1比6、3比6不敵日本女將加治遙，16強提前止步。

詹詠然與詹皓晴這組姊妹檔今天手下不留情，面對蒙古組合全場僅用56分鐘就以直落二橫掃對手晉級，開賽後姊妹倆一口氣連拿7局，首盤並賞給對手「貝果」；次盤2比1領先之際，又再次攻破對手發球局取得關鍵領先，最終也如願取得晉級門票。

男雙方面，許育修與莊吉生今天面對巴基斯坦組合則歷經一番苦戰，首盤雙方一路鏖戰至搶7，台灣組合開局連拿4分奠定勝基，先以7比6（3）有驚無險拿下。

次盤戰況依舊吃緊，雙方戰至4比4平手，台灣組合第9局成功破發搶得先機，接下來再穩穩守住發球局，以6比4拿下勝利。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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